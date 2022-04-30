«Дармштадт-98» — «Эрцгебирге Ауэ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:14

«Дармштадт-98»

«Дармштадт» расположился на четвертой позиции во второй Бундеслиге. Отставание от третьей позиции, которое дает право сыграть в квалификации за место в элите чемпионата Германии является весьма условным, так как у «Гамбурга» такое же количество набранных очков.

«Эрцгебирге Ауэ»

«Эрцгебирге Ауэ» идет в зоне вылета на 17-й позиции. Команда отстает от спасительного 16-го места составляет восемь очков. Есть игра в запасе, но учитывая, что до финиша сезона еще осталось провести два матча, то шансы на спасение видятся чем-то из области фантастики.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дармштадт» – 1,28

Ничья – 6,20

Победит «Эрцгебирге Ауэ» – 9,00

Статистика

«Дармштадт» уступил в прошлом домашнем матче

«Эрцгебирге» в двух последних встречах не проигрывает

«Дармштадт» выиграл два из пяти последних матчей

Прогноз

Мы считаем, что хозяева все-таки должны собраться. Есть еще все шансы, чтобы побороться за выход в элиту немецкого футбола. Играем победу «Дарштадта-98» с учетом форы (-1,5) мяча с коэффициентом 1,80.