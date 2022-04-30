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«Фортуна» — «Дармштадт-98»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:36
«Фортуна» — «Дармштадт-98»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Фортуна»

«Фортуна» идет на десятом месте. В прошлом туре удалось переиграть «Хайденхайм» (3:1). Шансов на вылет и борьбу за выход в элиту немецкого футбола нет абсолютно никаких.

«Дармштадт-98»

«Дарштадт-98» идет на четвертой позиции второй Бундеслиги. Команда отстает от третьего места по дополнительным показателям, но есть игра в запасе. Вне всяких сомнений, клуб будет мотивирован к борьбе за выход в плей-офф.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фортуна» – 2,75
  • Ничья – 3,40
  • Победит «Дармштадт-98» – 2,27

Статистика

  • «Фортуна» в двенадцати последних встречах не проигрывает
  • «Дармштадт-98» выиграл два из пяти последних матчей
  • Четыре из пяти последних междусобойчиков «Фортуна» выиграла

Прогноз

«Дармштадт-98», если хочет выйти в элиту немецкого футбола, то должен побеждать. Поддержим гостей и сыграем их победу с коэффициентом 2,27.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Фортуна
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shlomo
shlomo
вчера в 18:39
Гости не проиграют
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