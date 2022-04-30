«Фортуна» — «Дармштадт-98»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Фортуна»
«Фортуна» идет на десятом месте. В прошлом туре удалось переиграть «Хайденхайм» (3:1). Шансов на вылет и борьбу за выход в элиту немецкого футбола нет абсолютно никаких.
«Дармштадт-98»
«Дарштадт-98» идет на четвертой позиции второй Бундеслиги. Команда отстает от третьего места по дополнительным показателям, но есть игра в запасе. Вне всяких сомнений, клуб будет мотивирован к борьбе за выход в плей-офф.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фортуна» – 2,75
- Ничья – 3,40
- Победит «Дармштадт-98» – 2,27
Статистика
- «Фортуна» в двенадцати последних встречах не проигрывает
- «Дармштадт-98» выиграл два из пяти последних матчей
- Четыре из пяти последних междусобойчиков «Фортуна» выиграла
Прогноз
«Дармштадт-98», если хочет выйти в элиту немецкого футбола, то должен побеждать. Поддержим гостей и сыграем их победу с коэффициентом 2,27.