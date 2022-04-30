«Ингольштадт» — «Ганза»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:48

«Ингольштадт»

«Ингольштадт» в прошлом туре уступил «Гамбургу» (0:4). Она находится на последнем месте во второй Бундеслиге. Шансов на то, чтобы избежать вылета в низший дивизион нет.

«Ганза»

«Ганза» в трех последних поединках сыграла вничью. В прошлом туре с «Падерборном» (0:0). Эти результаты определили клуб на 13-ю позицию в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ингольштадт» – 2,38

Ничья – 3,40

Победит «Ганза» – 2,50

Статистика

«Ингольштадт» в двух последних домашних встречах уступил

«Ганза» в двух последних выездных встречах не проигрывает

Два последних междусобойчика завершились вничью

Прогноз

«Ингольштадт» несмотря на то, что идет на последнем месте будет биться в домашнем матче. Учитывая мотивацию хозяев, стоит взять их триумф за 2,38.