«Ингольштадт» — «Ганза»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ингольштадт»
«Ингольштадт» в прошлом туре уступил «Гамбургу» (0:4). Она находится на последнем месте во второй Бундеслиге. Шансов на то, чтобы избежать вылета в низший дивизион нет.
«Ганза»
«Ганза» в трех последних поединках сыграла вничью. В прошлом туре с «Падерборном» (0:0). Эти результаты определили клуб на 13-ю позицию в турнирной таблице.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ингольштадт» – 2,38
- Ничья – 3,40
- Победит «Ганза» – 2,50
Статистика
- «Ингольштадт» в двух последних домашних встречах уступил
- «Ганза» в двух последних выездных встречах не проигрывает
- Два последних междусобойчика завершились вничью
Прогноз
«Ингольштадт» несмотря на то, что идет на последнем месте будет биться в домашнем матче. Учитывая мотивацию хозяев, стоит взять их триумф за 2,38.