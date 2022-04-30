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«Шальке» — «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:23
«Шальке» — «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Шальке»

«Шальке» идет на первом месте во второй Бундеслиге. Отрыв от третьей позиции составляет пять очков. За два тура до конца можно играть без особого давления. В прошлом туре удалось обыграть «Зандхаузен» (3:2).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в прошлом туре сыграли вничью с «Нюрнбергом» (1:1). Команда в пяти последних турах не может победить. Из-за этого опустилась на пятую позицию в чемпионате Германии. Отставание от третьего места весьма условное, у команд равенство очков. Таким образом, есть шансы в борьбе за выход в элиту немецкого футбола.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шальке» – 1,69
  • Ничья – 3,80
  • Победит «Санкт-Паули» – 4,22

Статистика

  • «Шальке» в двух из четырех последних домашних встречах победил
  • «Санкт-Паули» в четырех последних поединках не может победить
  • В пяти последних междусобойчиках команд ничья зафиксирована не была

Прогноз

Есть ощущение, что «Санкт-Паули» в этой встрече сумеет зацепиться за очки. Пора уже включаться или рассчитывать на повышение в классе будет невозможно. Играем двойной шанс на «Санкт-Паули» с коэффициентом 2,20.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: ФК Шальке
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