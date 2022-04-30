«Шальке» — «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:23

«Шальке»

«Шальке» идет на первом месте во второй Бундеслиге. Отрыв от третьей позиции составляет пять очков. За два тура до конца можно играть без особого давления. В прошлом туре удалось обыграть «Зандхаузен» (3:2).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в прошлом туре сыграли вничью с «Нюрнбергом» (1:1). Команда в пяти последних турах не может победить. Из-за этого опустилась на пятую позицию в чемпионате Германии. Отставание от третьего места весьма условное, у команд равенство очков. Таким образом, есть шансы в борьбе за выход в элиту немецкого футбола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 1,69

Ничья – 3,80

Победит «Санкт-Паули» – 4,22

Статистика

«Шальке» в двух из четырех последних домашних встречах победил

«Санкт-Паули» в четырех последних поединках не может победить

В пяти последних междусобойчиках команд ничья зафиксирована не была

Прогноз

Есть ощущение, что «Санкт-Паули» в этой встрече сумеет зацепиться за очки. Пора уже включаться или рассчитывать на повышение в классе будет невозможно. Играем двойной шанс на «Санкт-Паули» с коэффициентом 2,20.