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«Карлсруэ» — «Динамо» Дрезден: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:30
«Карлсруэ» — «Динамо» Дрезден: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» в прошлом туре уступил «Ганноверу» (0:2). Команда идет на двенадцатой позиции в чемпионате Германии и может позволить себе сыграть без давления за итоговый результат.

«Динамо» Дрезден

«Динамо» расположилось на 16-й позиции второй Бундеслиги. Подняться выше и опуститься ниже команда уже не может. Она будет играть в плей-офф за право сохранить за собой место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Регенсбургом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Карлсруэ» – 2,22
  • Ничья – 3,50
  • Победит «Динамо» Дрезден – 2,79

Статистика

  • «Карлсруэ» не проигрывает в шести домашних встречах
  • «Динамо» Дрезден не выигрывает в пяти выездных поединках
  • «Динамо» выиграло три из пяти последних междусобойчиков

Прогноз

Мы считаем, что гости и хозяева в этом поединке продемонстрируют весь свой атакующий потенциал. Делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,65.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: ФК Карлсруэ
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