«Карлсруэ» — «Динамо» Дрезден: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Карлсруэ»
«Карлсруэ» в прошлом туре уступил «Ганноверу» (0:2). Команда идет на двенадцатой позиции в чемпионате Германии и может позволить себе сыграть без давления за итоговый результат.
«Динамо» Дрезден
«Динамо» расположилось на 16-й позиции второй Бундеслиги. Подняться выше и опуститься ниже команда уже не может. Она будет играть в плей-офф за право сохранить за собой место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Регенсбургом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карлсруэ» – 2,22
- Ничья – 3,50
- Победит «Динамо» Дрезден – 2,79
Статистика
- «Карлсруэ» не проигрывает в шести домашних встречах
- «Динамо» Дрезден не выигрывает в пяти выездных поединках
- «Динамо» выиграло три из пяти последних междусобойчиков
Прогноз
Мы считаем, что гости и хозяева в этом поединке продемонстрируют весь свой атакующий потенциал. Делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,65.