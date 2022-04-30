«Карлсруэ» — «Динамо» Дрезден: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:30

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» в прошлом туре уступил «Ганноверу» (0:2). Команда идет на двенадцатой позиции в чемпионате Германии и может позволить себе сыграть без давления за итоговый результат.

«Динамо» Дрезден

«Динамо» расположилось на 16-й позиции второй Бундеслиги. Подняться выше и опуститься ниже команда уже не может. Она будет играть в плей-офф за право сохранить за собой место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Регенсбургом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карлсруэ» – 2,22

Ничья – 3,50

Победит «Динамо» Дрезден – 2,79

Статистика

«Карлсруэ» не проигрывает в шести домашних встречах

«Динамо» Дрезден не выигрывает в пяти выездных поединках

«Динамо» выиграло три из пяти последних междусобойчиков

Прогноз

Мы считаем, что гости и хозяева в этом поединке продемонстрируют весь свой атакующий потенциал. Делаем ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,65.