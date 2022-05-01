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«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:24
«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в прошлом туре сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0). Команда уже в двух последних встречах не забивает. Подопечные Антонио Конте опустились на пятое место и проигрывает «Арсеналу» два очка в борьбе за последнее лигочемпионовское место.

«Лестер»

«Лестер» идет на 11-й позиции. Команда уже не решает никаких турнирных задач. В последнем туре зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (0:0). Команда сконцентрирована на выступлении в Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1,44
  • Ничья – 5,20
  • Победит «Лестер» – 7,60

Статистика

  • «Тоттенхэм» в трех последних встречах пропустил один гол
  • «Лестер» выиграл один из пяти выездных встреч
  • «Тоттенхэм» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

«Лестер» будет концентрироваться на Лиге Европы. Все это увеличивает шансы на успех. Играем их победу с коэффициентом 1,44.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:47
Этот поединок должен завершится уверенным триумфом столичной команды. Тоттенхэм пребывает в не самом лучшем состоянии, но сейчас у "шпор" все козыри на руках: соперник решает задачи в другом турнире, и Лестер в Лондоне не станет рвать жилы. Если уж с таким оппонентом столичные не справятся, то о какой тогда вообще Лиге чемпионов может идти речь? Оттолкнемся именно от дружины из Лондона.
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