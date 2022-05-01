«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:24

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в прошлом туре сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0). Команда уже в двух последних встречах не забивает. Подопечные Антонио Конте опустились на пятое место и проигрывает «Арсеналу» два очка в борьбе за последнее лигочемпионовское место.

«Лестер»

«Лестер» идет на 11-й позиции. Команда уже не решает никаких турнирных задач. В последнем туре зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (0:0). Команда сконцентрирована на выступлении в Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1,44

Ничья – 5,20

Победит «Лестер» – 7,60

Статистика

«Тоттенхэм» в трех последних встречах пропустил один гол

«Лестер» выиграл один из пяти выездных встреч

«Тоттенхэм» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

«Лестер» будет концентрироваться на Лиге Европы. Все это увеличивает шансы на успех. Играем их победу с коэффициентом 1,44.