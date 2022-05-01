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«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:48
«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Милан»

«Милан» в прошлом туре сумел обыграть «Лацио» (2:1). Этот успех позволил команде подняться на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Интера» составляет два очка.

«Фиорентина»

В двух последних поединках «фиалки» уступили. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Удинезе» (0:4). Команда опустилась на седьмое место. Отставание от шестой позиции, которая дает право выступить в квалификации Лиги конференций составляет два очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 1,67
  • Ничья – 4,04
  • Победит «Фиорентина» – 5,90

Статистика

  • «Милан» не проигрывает в восьми последних домашних встречах
  • «Фиорентина» в двух выездных встречах уступила
  • В 2 из 5 последних междусобойчиках «Фиорентина» побеждала

Прогноз

«Милан» не убедителен в последнее время. Ожидаем, что «Фиорентина» зацепится за очки. Берем двойной шанс на гостей с коэффициентом 2,23.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: ФК Милан
Все комментарии
yf35e5qfeak8
yf35e5qfeak8
вчера в 15:41
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 07:52
За Милан!
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