«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Милан»
«Милан» в прошлом туре сумел обыграть «Лацио» (2:1). Этот успех позволил команде подняться на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Интера» составляет два очка.
«Фиорентина»
В двух последних поединках «фиалки» уступили. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Удинезе» (0:4). Команда опустилась на седьмое место. Отставание от шестой позиции, которая дает право выступить в квалификации Лиги конференций составляет два очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1,67
- Ничья – 4,04
- Победит «Фиорентина» – 5,90
Статистика
- «Милан» не проигрывает в восьми последних домашних встречах
- «Фиорентина» в двух выездных встречах уступила
- В 2 из 5 последних междусобойчиках «Фиорентина» побеждала
Прогноз
«Милан» не убедителен в последнее время. Ожидаем, что «Фиорентина» зацепится за очки. Берем двойной шанс на гостей с коэффициентом 2,23.