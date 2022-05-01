«Милан» — «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:48

«Милан»

«Милан» в прошлом туре сумел обыграть «Лацио» (2:1). Этот успех позволил команде подняться на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Интера» составляет два очка.

«Фиорентина»

В двух последних поединках «фиалки» уступили. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Удинезе» (0:4). Команда опустилась на седьмое место. Отставание от шестой позиции, которая дает право выступить в квалификации Лиги конференций составляет два очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1,67

Ничья – 4,04

Победит «Фиорентина» – 5,90

Статистика

«Милан» не проигрывает в восьми последних домашних встречах

«Фиорентина» в двух выездных встречах уступила

В 2 из 5 последних междусобойчиках «Фиорентина» побеждала

Прогноз

«Милан» не убедителен в последнее время. Ожидаем, что «Фиорентина» зацепится за очки. Берем двойной шанс на гостей с коэффициентом 2,23.