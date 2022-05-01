«Удинезе» — «Интер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Удинезе»
«Удинезе» в двух последних турах не проигрывает. В последней своей игре удалось переиграть «Фиорентину» (4:0) и подняться на двенадцатую позицию в Серии А.
«Интер»
«Интер» довольно неожиданно оступился в противостоянии с «Болоньей», уступив (1:2). Таким образом, команда уступила лидерство «Милан». Теперь нужно отыгрывать гандикап в два очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 6,65
- Ничья – 4,62
- Победит «Интер» – 1,54
Статистика
- «Удинезе» в 3 из 5 последних домашних матчей было сильнее
- «Интер» в 3 из 5 последних выездных встречах победил
- В 4 из 5 последних междусобойчиках «Интер» побеждал
Прогноз
«Удинезе» в этом противостоянии выглядит андердогом. Предлагаем взять победу «Интера» с коэффициентом 1,54.