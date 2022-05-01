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«Удинезе» — «Интер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 08:00
«Удинезе» — «Интер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Удинезе»

«Удинезе» в двух последних турах не проигрывает. В последней своей игре удалось переиграть «Фиорентину» (4:0) и подняться на двенадцатую позицию в Серии А.

«Интер»

«Интер» довольно неожиданно оступился в противостоянии с «Болоньей», уступив (1:2). Таким образом, команда уступила лидерство «Милан». Теперь нужно отыгрывать гандикап в два очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 6,65
  • Ничья – 4,62
  • Победит «Интер» – 1,54

Статистика

  • «Удинезе» в 3 из 5 последних домашних матчей было сильнее
  • «Интер» в 3 из 5 последних выездных встречах победил
  • В 4 из 5 последних междусобойчиках «Интер» побеждал

Прогноз

«Удинезе» в этом противостоянии выглядит андердогом. Предлагаем взять победу «Интера» с коэффициентом 1,54.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: ФК Удинезе
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 08:03
А кто знает, Удинезе? Нет, Интер победит.
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