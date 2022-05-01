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«Рома» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 08:08
«Рома» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Рома»

«Рома» в трех последних встречах не может победить. В прошлом туре Серии А зафиксировано поражение от «Интера» (1:3). Команда идет на шестом месте. В Лиге конференций зафиксирована выездная ничья с «Лестером» (0:0).

«Болонья»

«Болонья» расположилась на 13-м месте в Серии А. В пяти последних турах команда не проигрывает. В прошлой встрече удалось триумфовать в противостоянии с «Интером» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1,54
  • Ничья – 4,76
  • Победит «Болонья» – 6,50

Статистика

  • «Рома» в девяти последних домашних встречах не проигрывает
  • «Болонья» в пяти выездных поединках не побеждает
  • «Рома» была сильнее в 3 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

«Рома» на домашней арене должна цепляться за три очка и побеждать. Коэффициент на этот исход – 1,54.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 09:58
Победа команды "Ромы" в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
В первом круге у себя дома болоньезцы у себя дома обыграли соперника 1-0. Сейчас также на гол "россоблу" высокие шансы. У Ромы ЛК и Лестер, где "волки" могут завоевать путевку в ЛЧ, тогда как чемпионат может отойти на второй план, да и ротация от португальца здесь очень возможна из за нагрузок и перелетов. Гостям нечего терять, они играют за тренера и хороши в последнее время. Думаю, что гол гостей здесь просматривается.
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