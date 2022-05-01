«Рома» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 08:08

«Рома»

«Рома» в трех последних встречах не может победить. В прошлом туре Серии А зафиксировано поражение от «Интера» (1:3). Команда идет на шестом месте. В Лиге конференций зафиксирована выездная ничья с «Лестером» (0:0).

«Болонья»

«Болонья» расположилась на 13-м месте в Серии А. В пяти последних турах команда не проигрывает. В прошлой встрече удалось триумфовать в противостоянии с «Интером» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1,54

Ничья – 4,76

Победит «Болонья» – 6,50

Статистика

«Рома» в девяти последних домашних встречах не проигрывает

«Болонья» в пяти выездных поединках не побеждает

«Рома» была сильнее в 3 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

«Рома» на домашней арене должна цепляться за три очка и побеждать. Коэффициент на этот исход – 1,54.