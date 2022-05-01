«Антверпен» — «Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 08:23

«Антверпен»

«Антверпен» в плей-офф чемпионате Бельгии идет на третьем месте. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Брюгге». Пожалуй, максимум для клуба это борьба за третье и четвертое место.

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Юнион» является лидером чемпионата Бельгии. В стартовом туре плей-офф удалось переиграть «Андерлехт». Отрыв от «Брюгге» составляет три очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» – 3,50

Ничья – 3,62

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 2,06

Статистика

«Антверпен» в трех последних домашних матчах не проигрывает

«Юнион» в одиннадцати выездных поединках не уступает

«Антверпен» победил в 3 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

Гости выглядят фаворитом этой игре. Они гораздо лучше смотрятся в последнее время. Делаем ставку на победу «Юниона» с коэффициентом 2,06.