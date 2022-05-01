«Антверпен» — «Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Антверпен»
«Антверпен» в плей-офф чемпионате Бельгии идет на третьем месте. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Брюгге». Пожалуй, максимум для клуба это борьба за третье и четвертое место.
«Юнион Сент-Жиллуа»
«Юнион» является лидером чемпионата Бельгии. В стартовом туре плей-офф удалось переиграть «Андерлехт». Отрыв от «Брюгге» составляет три очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Антверпен» – 3,50
- Ничья – 3,62
- Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 2,06
Статистика
- «Антверпен» в трех последних домашних матчах не проигрывает
- «Юнион» в одиннадцати выездных поединках не уступает
- «Антверпен» победил в 3 из 5 последних междусобойчиках
Прогноз
Гости выглядят фаворитом этой игре. Они гораздо лучше смотрятся в последнее время. Делаем ставку на победу «Юниона» с коэффициентом 2,06.