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«Антверпен» — «Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 08:23
«Антверпен» — «Сент-Жиллуа»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Антверпен»

«Антверпен» в плей-офф чемпионате Бельгии идет на третьем месте. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Брюгге». Пожалуй, максимум для клуба это борьба за третье и четвертое место.

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Юнион» является лидером чемпионата Бельгии. В стартовом туре плей-офф удалось переиграть «Андерлехт». Отрыв от «Брюгге» составляет три очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Антверпен» – 3,50
  • Ничья – 3,62
  • Победит «Юнион Сент-Жиллуа» – 2,06

Статистика

  • «Антверпен» в трех последних домашних матчах не проигрывает
  • «Юнион» в одиннадцати выездных поединках не уступает
  • «Антверпен» победил в 3 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

Гости выглядят фаворитом этой игре. Они гораздо лучше смотрятся в последнее время. Делаем ставку на победу «Юниона» с коэффициентом 2,06.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:57
"Антверпен" потерпел неудачу в матче против "Брюгге" в первом раунде плей-офф (поражение 0:1). Теперь команде предстоит еще более серьезная проверка на прочность - "Сент Жиллуа" на протяжении всего сезона демонстрирует невероятно качественный футбол. При этом букмекеры уверены, что "Антверпену" ничего не светит
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