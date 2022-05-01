«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 11:15

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в прошлом туре довольно неожиданно обыграть «Барселону» (1:0). Команда, благодаря этому триумфу поднялась на 11-ю позицию и отдалилась от зоны вылета на десять очков.

«Реал Сосьедад»

«Реал» из Сосьедада расположился на шестом месте в чемпионате Испании. Команда опережает ближайшего преследователя в лице «Вильярреала» на три очка имея игру в запасе. Отставание от пятого места два очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Барселоны» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 3,48

Ничья – 3,28

Победит «Реал Сосьедад» – 2,36

Статистика

«Райо Вальекано» не выигрывает в шести последних домашних встречах

«Реал Сосьедад» выиграл 2 из 4 последних поединков

В 2 из 5 последних междусобойчиков «Реал Сосьедад» побеждал

Прогноз

Мы считаем, что класс гостей все-таки выше. За счет грамотно организованной игры им удастся оформить победу с коэффициентом 2,36.