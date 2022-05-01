«Аталанта» — «Салернитана»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Аталанта»
«Аталанта» в прошлом туре сыграла вничью с «Салернитаной» (4:4). Команда идет на восьмом месте. Отставание от шестой позиции, на которой идет «Рома» составляет три очка.
«Салернитана»
«Салернитана» находится в зоне вылета. Команда идет на 18-й позиции. Отставание от спасительного 17-го места составляет три очка, но при этом есть еще две игры в запасе.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 1,33
- Ничья – 6,20
- Победит «Салернитаны» – 9,70
Статистика
- «Аталанта» не проигрывает в двух последних встречах
- «Салернитана» победила в двух последних выездных встречах
- Четыре из пяти последних междусобойчиков остались за «Аталантой»
Прогноз
«Аталанта» выглядит фаворитом этой игры. Предлагаем взять победу хозяев с коэффициентом 1,33. Это надежный выбор.