Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Аталанта» — «Салернитана»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:39
«Аталанта» — «Салернитана»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Аталанта»

«Аталанта» в прошлом туре сыграла вничью с «Салернитаной» (4:4). Команда идет на восьмом месте. Отставание от шестой позиции, на которой идет «Рома» составляет три очка.

«Салернитана»

«Салернитана» находится в зоне вылета. Команда идет на 18-й позиции. Отставание от спасительного 17-го места составляет три очка, но при этом есть еще две игры в запасе.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1,33
  • Ничья – 6,20
  • Победит «Салернитаны» – 9,70

Статистика

  • «Аталанта» не проигрывает в двух последних встречах
  • «Салернитана» победила в двух последних выездных встречах
  • Четыре из пяти последних междусобойчиков остались за «Аталантой»

Прогноз

«Аталанта» выглядит фаворитом этой игры. Предлагаем взять победу хозяев с коэффициентом 1,33. Это надежный выбор.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Аталанта
Все комментарии
3gmuhtkcd35p
3gmuhtkcd35p
вчера в 13:44
Футбольный клуб «Аталанта» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 