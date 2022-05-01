«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении трех туров. В последней встрече зафиксирована ничья с «Челси» (1:1). Команда идет на шестом месте с отрывом от седьмой позиции в три очка.
«Брентфорд»
«Брентфорд» идет на 14-м месте в АПЛ. Команда опережает зону вылета на одиннадцать очков, но у конкурента на два проведенных матча меньше. Учитывая это, целесообразно не расслабляться.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1,77
- Ничья – 4,22
- Победит «Брентфорд» – 4,68
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» не побеждает в трех последних встречах
- «Брентфорд» выиграл 3 из 5 последних домашних поединков
- «Манчестер» ни разу в истории не проигрывал «Брентфорду»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом этой встречи. Берем победу хозяев с коэффициентом 1,77