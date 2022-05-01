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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:59
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении трех туров. В последней встрече зафиксирована ничья с «Челси» (1:1). Команда идет на шестом месте с отрывом от седьмой позиции в три очка.

«Брентфорд»

«Брентфорд» идет на 14-м месте в АПЛ. Команда опережает зону вылета на одиннадцать очков, но у конкурента на два проведенных матча меньше. Учитывая это, целесообразно не расслабляться.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1,77
  • Ничья – 4,22
  • Победит «Брентфорд» – 4,68

Статистика

  • «Манчестер Юнайтед» не побеждает в трех последних встречах
  • «Брентфорд» выиграл 3 из 5 последних домашних поединков
  • «Манчестер» ни разу в истории не проигрывал «Брентфорду»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом этой встречи. Берем победу хозяев с коэффициентом 1,77

Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 12:19
Будет ничья.
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