«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651395996

вчера, 12:06

«Байер»

«Байер» переиграл «Гройтер Фюрт» (1:4) в последнем сыгранном поединке в Бундеслиге. Этот триумф позволил выйти на третье место. Отрыв от «Фрайбурга» условный, но есть игра в запасе.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» расположился на десятом месте в Бундеслиге. Команда уже не решает никаких задач. Она выступает в полуфинале Лиге Европы и именно на этом турнире будет сосредоточено все внимание.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1,42

Ничья – 5,45

Победит «Айнтрахта» – 7,60

Статистика

«Байер» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей

«Айнтрахт» не может победить в трех поединках Бундеслиги

«Байер» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

«Байер» в этой встрече должен брать три очка. Играем его победу с коэффициентом 1,42.