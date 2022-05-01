«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Байер»
«Байер» переиграл «Гройтер Фюрт» (1:4) в последнем сыгранном поединке в Бундеслиге. Этот триумф позволил выйти на третье место. Отрыв от «Фрайбурга» условный, но есть игра в запасе.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» расположился на десятом месте в Бундеслиге. Команда уже не решает никаких задач. Она выступает в полуфинале Лиге Европы и именно на этом турнире будет сосредоточено все внимание.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1,42
- Ничья – 5,45
- Победит «Айнтрахта» – 7,60
Статистика
- «Байер» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
- «Айнтрахт» не может победить в трех поединках Бундеслиги
- «Байер» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
«Байер» в этой встрече должен брать три очка. Играем его победу с коэффициентом 1,42.