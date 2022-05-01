Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 12:06
«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Байер»

«Байер» переиграл «Гройтер Фюрт» (1:4) в последнем сыгранном поединке в Бундеслиге. Этот триумф позволил выйти на третье место. Отрыв от «Фрайбурга» условный, но есть игра в запасе.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» расположился на десятом месте в Бундеслиге. Команда уже не решает никаких задач. Она выступает в полуфинале Лиге Европы и именно на этом турнире будет сосредоточено все внимание.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1,42
  • Ничья – 5,45
  • Победит «Айнтрахта» – 7,60

Статистика

  • «Байер» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
  • «Айнтрахт» не может победить в трех поединках Бундеслиги
  • «Байер» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

«Байер» в этой встрече должен брать три очка. Играем его победу с коэффициентом 1,42.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Байер
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:18
Победа первой команды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 