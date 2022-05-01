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«Боруссия» Мюнхенгладбах — «РБ Лейцпиг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 12:14
«Боруссия» Мюнхенгладбах — «РБ Лейцпиг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Боруссия» Мюнхенгладбах

«Боруссия» в прошлом туре сыграла с «Фрайбургом» (3:3). Команда идет на 13-й позиции без каких-либо перспектив на борьбу за зону еврокубков.

«Лейцпиг»

В полуфинале Лиги Европы «Рейнджерс» удалось переиграть «Лейпцигу» (1:0). В Бундеслиге команда идет на пятом месте, но отставание от «Байера», который идет третьим составляет одно очко. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Унион Берлин» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Мюнхенгладбах – 4,54
  • Ничья – 4,40
  • Победит «Лейпциг» – 1,76

Статистика

  • «Боруссия» М в двух из пяти последних домашних встречах победила
  • «РБ Лейцпиг» выиграл 4 из 5 последних матчей
  • «Лейцпиг» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

Не думаю, что в этом поединке гостям будет легко. Пожалуй, возьмем двойной шанс на хозяев с котировкой 2,10.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: РБ Лейпциг
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:17
Трудно сказать, но «Боруссия» Мюнхенгладбах вероятно победит.
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