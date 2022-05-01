«Боруссия» Мюнхенгладбах — «РБ Лейцпиг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 12:14

«Боруссия» Мюнхенгладбах

«Боруссия» в прошлом туре сыграла с «Фрайбургом» (3:3). Команда идет на 13-й позиции без каких-либо перспектив на борьбу за зону еврокубков.

«Лейцпиг»

В полуфинале Лиги Европы «Рейнджерс» удалось переиграть «Лейпцигу» (1:0). В Бундеслиге команда идет на пятом месте, но отставание от «Байера», который идет третьим составляет одно очко. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Унион Берлин» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мюнхенгладбах – 4,54

Ничья – 4,40

Победит «Лейпциг» – 1,76

Статистика

«Боруссия» М в двух из пяти последних домашних встречах победила

«РБ Лейцпиг» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Лейцпиг» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

Не думаю, что в этом поединке гостям будет легко. Пожалуй, возьмем двойной шанс на хозяев с котировкой 2,10.