«Боруссия» Мюнхенгладбах — «РБ Лейцпиг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Боруссия» Мюнхенгладбах
«Боруссия» в прошлом туре сыграла с «Фрайбургом» (3:3). Команда идет на 13-й позиции без каких-либо перспектив на борьбу за зону еврокубков.
«Лейцпиг»
В полуфинале Лиги Европы «Рейнджерс» удалось переиграть «Лейпцигу» (1:0). В Бундеслиге команда идет на пятом месте, но отставание от «Байера», который идет третьим составляет одно очко. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Унион Берлин» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Мюнхенгладбах – 4,54
- Ничья – 4,40
- Победит «Лейпциг» – 1,76
Статистика
- «Боруссия» М в двух из пяти последних домашних встречах победила
- «РБ Лейцпиг» выиграл 4 из 5 последних матчей
- «Лейцпиг» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
Не думаю, что в этом поединке гостям будет легко. Пожалуй, возьмем двойной шанс на хозяев с котировкой 2,10.