«Рома» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Рома» — «Лестер», который состоится 05 мая 2022 года

«Рома»

Итальянский клуб на протяжении первого матча долго вел в счете, однако не смог удержать победу. Тем не менее, результат достаточно неплохой, как для выездного поединка и шансы у римлян остаются высокие. В чемпионате у команды идет не все так гладко: пятое место с 59 набранными очками и недосягаемое отставание от ближайшего соперника в 10 баллов. Футболисты приложат максимум усилий для выхода в финал первой в истории Лиги Конференций.

01 мая «Рома» не смогла на своем поле одолеть «Болонью» (0:0), а 28 апреля сыграла вничью с «Лестером» (1:1).

«Лестер»

«Лестер» плохо провел нынешний сезон и не смог навязать конкуренцию грандам английского футбола, что раньше у него неплохо получалось. Сейчас коллектив занимает низкое для себя 11 место с 41 баллом и не имеет шансов пробиться в еврокубки через чемпионат. Единственный шанс попасть в Лигу Европы – победа в Лиге Конференций, к чему «лисы» и будут стремиться. Ожидается большой интерес к этому поединку, который обещает быть интересным и богатым на голевые моменты.

1 мая «Лестер» проиграл на выезде «Тоттенхэму» в чемпионате Англии (1:3), а 28 числа разошелся миром с «Ромой» в Лиге Конференций (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 2.17

Ничья – 3.35

Победит «Лестер» – 3.4

Статистика

«Лестер» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» не проигрывает на своем стадионе уже 10 поединков подряд

Шесть последних выездных встреч «Лестера» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Предполагаем, что игра пройдет с опасными моментами у обоих ворот и команды отметятся голами, как и в первом поединке.