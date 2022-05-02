«Рома» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Рома» — «Лестер», который состоится 05 мая 2022 года
«Рома»
Итальянский клуб на протяжении первого матча долго вел в счете, однако не смог удержать победу. Тем не менее, результат достаточно неплохой, как для выездного поединка и шансы у римлян остаются высокие. В чемпионате у команды идет не все так гладко: пятое место с 59 набранными очками и недосягаемое отставание от ближайшего соперника в 10 баллов. Футболисты приложат максимум усилий для выхода в финал первой в истории Лиги Конференций.
01 мая «Рома» не смогла на своем поле одолеть «Болонью» (0:0), а 28 апреля сыграла вничью с «Лестером» (1:1).
«Лестер»
«Лестер» плохо провел нынешний сезон и не смог навязать конкуренцию грандам английского футбола, что раньше у него неплохо получалось. Сейчас коллектив занимает низкое для себя 11 место с 41 баллом и не имеет шансов пробиться в еврокубки через чемпионат. Единственный шанс попасть в Лигу Европы – победа в Лиге Конференций, к чему «лисы» и будут стремиться. Ожидается большой интерес к этому поединку, который обещает быть интересным и богатым на голевые моменты.
1 мая «Лестер» проиграл на выезде «Тоттенхэму» в чемпионате Англии (1:3), а 28 числа разошелся миром с «Ромой» в Лиге Конференций (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 2.17
- Ничья – 3.35
- Победит «Лестер» – 3.4
Статистика
- «Лестер» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
- «Рома» не проигрывает на своем стадионе уже 10 поединков подряд
- Шесть последних выездных встреч «Лестера» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Предполагаем, что игра пройдет с опасными моментами у обоих ворот и команды отметятся голами, как и в первом поединке.