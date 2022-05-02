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«Халл» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:18
«Халл» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Халл»

«Халл» в последнем встрече уступил «Бристоль Сити» (0:5). Этот триумф отбросил команду на 18-ю позицию в Чемпионшипе. При этом ей абсолютно ничего не угрожает и можно сыграть раскрепощенно.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» идет на третьей позиции. Команда гарантировала уже себе в плей-офф за место в АПЛ. В четырех последних встречах удалось победить. В прошлом туре зафиксирована победа над «Суонси» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Халл» – 5,35
  • Ничья – 4,24
  • Победит «Ноттингем Форест» – 1,64

Статистика

  • «Халл» в двух из пяти последних встречах
  • «Бристоль Сити» выиграл 3 из 10 последних выездных поединков
  • «Хаддерсфилд» был сильнее в двух из пяти последних междусобойчиках

Прогноз

Мы считаем, что в этой встрече хозяева сумеют зацепиться за очки. Берем двойной шанс за 2,10.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Халл
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:41
Ноттингем Форест на выезде играет хорошо, и думаю выиграет.
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