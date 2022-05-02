«Халл» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Халл»
«Халл» в последнем встрече уступил «Бристоль Сити» (0:5). Этот триумф отбросил команду на 18-ю позицию в Чемпионшипе. При этом ей абсолютно ничего не угрожает и можно сыграть раскрепощенно.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» идет на третьей позиции. Команда гарантировала уже себе в плей-офф за место в АПЛ. В четырех последних встречах удалось победить. В прошлом туре зафиксирована победа над «Суонси» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл» – 5,35
- Ничья – 4,24
- Победит «Ноттингем Форест» – 1,64
Статистика
- «Халл» в двух из пяти последних встречах
- «Бристоль Сити» выиграл 3 из 10 последних выездных поединков
- «Хаддерсфилд» был сильнее в двух из пяти последних междусобойчиках
Прогноз
Мы считаем, что в этой встрече хозяева сумеют зацепиться за очки. Берем двойной шанс за 2,10.