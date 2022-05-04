«Интер» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Эмполи», который состоится 06 мая 2022 года

«Интер»

«Интер» еще остается в борьбе за золотые медали Серии А, однако находится в роли догоняющего. Перед стартом очередного тура миланский клуб идет на втором месте и имеет в своем активе 75 очков и отстает от лидера на два пункта. Три оставшихся матча до конца сезона «черно-синим» необходимо выигрывать, чтобы оставить шансы на чемпионство в случае осечки «Милана». Чемпион Италии имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (74:29) и в предстоящей встрече будет рассчитывать не только на блестящую атакующую линию, но и оборону.

01 мая «Интер» обыграл на выезде «Удинезе» (2:1), а 27 апреля неожиданно проиграл «Болонье» (1:2) из-за досадной ошибки вратаря.

«Эмполи»

Команда провела достойный сезон, вернувшись в Серию А после нескольких лет отсутствия и уже обеспечила себе место на следующий футбольный год. «Эмполи» расположился на 14 месте с 37 баллами и за последние пять туров выиграл всего одну встречу, что говорит о том, что клуб просто доигрывает сезон. Выездной матч против чемпиона Италии будет очень сложным, ведь соперник крайне мотивирован и борется за чемпионство.

1 мая «Эмполи» уступил на своем поле «Торино» (1:3), а 24 апреля на последних минутах вырвал победу у «Наполи» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.155

Ничья – 9.19

Победит «Эмполи» – 18.26

Статистика

Пять последних матчей «Интера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эмполи» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Эмполи»

Четыре из пяти последних встреч между клубами на поле «Интера» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Хозяева наверняка одержат крупную победу, и вариант верхового поединка кажется наиболее вероятным. Прогнозируем большое количество мячей в этом противостоянии.