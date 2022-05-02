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Газзаев: «Ни игры, ни результата ЦСКА в матче с „Ахматом“ не показал»

02 мая 2022, 10:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении армейской команды в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:2).

Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. Слова Заболотного о борьбе за вторую строчку? Говорить можно что угодно, а делать… это разные вещи. Поражение армейцев заслуженное, «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно.

К сожалению, ни игры, ни результата ЦСКА не показал. А следующий матч с «Сочи» будет определяющим в борьбе за призовое место.

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Все комментарии
Баба Яга против
Баба Яга против
вчера в 04:44
Когда уже сменится руководство,и будут новые лица которые хотят побеждать.
Ни когда не понимала,с какой целью в качестве тренера ставят бывших игроков да еще и ни чего не показавших в спортивной карьере?
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:03
Начали хорошо .....но что то с новичками случилось...уже не так ярко играют как начинали ...посмотрим как настроются на матч с Сочи...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
02 мая в 14:56, ред.
Просто ЦСКА оказался в ненужное время в ненужном месте. Каждый игрок Ахмата играл за двоих, в концовке уже мыщцы ног сводило. Всех мусульман с Праздником!!!!
Capral
Capral
02 мая в 12:48
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    02 мая в 12:41
    А я уверен, что вторым будет Динамо. По игре. А кто будет третьим совершенно неважно, скорее всего Сочи.
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    02 мая в 12:13
    Никто уже не лишит Динамо серебра. Другое дело, что, это серебро, имеет весьма неприятный душок- из Краснодара, Сочи, Уфы, и многих других замечательных российских городов.....
    ОПС
    ОПС
    02 мая в 11:45
    Все правильно.
    stanichnik
    stanichnik
    02 мая в 11:21
    Кто победит в матче ЦСКА-Сочи, тот и будет второй, а ничья даст шанс на серебро динамовцам.
    berda2003
    berda2003
    02 мая в 11:20
    чему могут научить два посредственных клона-защитника? разве, что как правильно, в унисон жвачку жрать... тьфу, противно смотреть на эти тупые рожи и пустые глаза...
    mihaluch
    mihaluch
    02 мая в 10:53
    В следующем матче всё решится.
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 10:53
    С "Сочи" пролетят,как фанера над "Почта Банком". Какое "второе место",???
    протон
    протон
    02 мая в 10:49
    Поздравляю болельщиков "Ахмата"
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    02 мая в 10:47
    Армейцы в кризисе.
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