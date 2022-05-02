Газзаев: «Ни игры, ни результата ЦСКА в матче с „Ахматом“ не показал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении армейской команды в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:2).
Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. Слова Заболотного о борьбе за вторую строчку? Говорить можно что угодно, а делать… это разные вещи. Поражение армейцев заслуженное, «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно.
К сожалению, ни игры, ни результата ЦСКА не показал. А следующий матч с «Сочи» будет определяющим в борьбе за призовое место.
Ни когда не понимала,с какой целью в качестве тренера ставят бывших игроков да еще и ни чего не показавших в спортивной карьере?
Ни когда не понимала,с какой целью в качестве тренера ставят бывших игроков да еще и ни чего не показавших в спортивной карьере?