Тарханов: «В концовке матча с „Ахматом“ у ЦСКА была агония»

Российский тренер оценил матч «Ахмат» — ЦСКА (2:0) в 27-м туре РПЛ .

«Ахмат» более активно играл. И в обороне организованно в первом тайме играли, и в атаку переходили. В первом тайме очень много моментов создали. Много подходов было очень. Считаю, что заслуженно победили. Сегодня были намного лучше. ЦСКА неорганизован был и в обороне, и в атаке тоже у них не получалось ничего. А когда Языджи заменили на Эджуке, еще хуже стало. Вообще перестали подходить к воротам. Последний момент — там уже навалы просто были, это уже не футбол, а чисто агония такая у ЦСКА была. Они хотели сравнять, но пропустили контратаку, Бериша со скоростью, конечно, убежал.