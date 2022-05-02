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Тарханов: «В концовке матча с „Ахматом“ у ЦСКА была агония»

02 мая 2022, 09:43
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Российский тренер Александр Тарханов оценил матч «Ахмат» — ЦСКА (2:0) в 27-м туре РПЛ.

«Ахмат» более активно играл. И в обороне организованно в первом тайме играли, и в атаку переходили. В первом тайме очень много моментов создали. Много подходов было очень. Считаю, что заслуженно победили. Сегодня были намного лучше. ЦСКА неорганизован был и в обороне, и в атаке тоже у них не получалось ничего. А когда Языджи заменили на Эджуке, еще хуже стало. Вообще перестали подходить к воротам. Последний момент — там уже навалы просто были, это уже не футбол, а чисто агония такая у ЦСКА была. Они хотели сравнять, но пропустили контратаку, Бериша со скоростью, конечно, убежал.

Они четыре тура не могут выиграть из пяти. В принципе, они должны были и «Уралу» проиграть. Просто судья не дал пенальти чистый. С «Динамо» и ЦСКА неважно играл, и их соперник тоже. Повезло, что Евгеньев ошибся, а Эджуке убежал и забил.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:01
Новички начали хорошо.....но надо в каждой игре так играть как играли первые пять матчей...
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 11:47
Медальки ЦСКА не заслуживает.
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 10:49
Старый не смотрел матч и "заменил турка на Эджуке"...Бывает,я тоже Рощу за тренеров не считал и не считаю и прогнозировал итоговое пятое место.
makkie
makkie
02 мая в 10:44
Как быстро сдулись новички цска.
Еще недавно бегали как сайгаки и резали оборону соперника аки нож масло - а сейчас лишь жалкие потуги. Особенно это касается Языджи и Карраскаля. Медина изначально был невысокого уровня, а Гбамен даже в лучших матчах цска ошибался будь здоров.
shlomo2
shlomo2
02 мая в 10:40
Загнали коняшки сами себя
ABir
ABir
02 мая в 10:29
Фарт ушёл, а с ним и победы. Удержаться бы на 4-ом месте с такой игрой
Caniggia
Caniggia
02 мая в 10:26
Как могли Языджи заменить на Эджуке, если они оба вышли в стартовом составе?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 мая в 10:16
"Крутое" усиление оказалось не настолько крутым . Этих орлов хватило на пару матчей . А " двое из ларца " , ведут ЦСКА в никуда . Березуцкие ,как тренеры , могут встать в конец очереди после целой плеяды российских супер-пупер тренеров ! Не тренеры ,а очередное 73о !
sv_1969
sv_1969
02 мая в 10:16
Может он и прав
Futurista
Futurista
02 мая в 10:00
Это не первая, кстати, такая игра армейцев в этом сезоне...но удивительным образом им часто удавалось отскакивать и даже побеждать благодаря фарту и судейским ошибкам...с Ахматом не прокатило)...
swed27
swed27
02 мая в 09:51
Агония - это мягко сказано
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