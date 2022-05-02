Тарханов: «В концовке матча с „Ахматом“ у ЦСКА была агония»

Российский тренер Александр Тарханов оценил матч «Ахмат» — ЦСКА (2:0) в 27-м туре РПЛ.
«Ахмат» более активно играл. И в обороне организованно в первом тайме играли, и в атаку переходили. В первом тайме очень много моментов создали. Много подходов было очень. Считаю, что заслуженно победили. Сегодня были намного лучше. ЦСКА неорганизован был и в обороне, и в атаке тоже у них не получалось ничего. А когда Языджи заменили на Эджуке, еще хуже стало. Вообще перестали подходить к воротам. Последний момент — там уже навалы просто были, это уже не футбол, а чисто агония такая у ЦСКА была. Они хотели сравнять, но пропустили контратаку, Бериша со скоростью, конечно, убежал.
Они четыре тура не могут выиграть из пяти. В принципе, они должны были и «Уралу» проиграть. Просто судья не дал пенальти чистый. С «Динамо» и ЦСКА неважно играл, и их соперник тоже. Повезло, что Евгеньев ошибся, а Эджуке убежал и забил.
Еще недавно бегали как сайгаки и резали оборону соперника аки нож масло - а сейчас лишь жалкие потуги. Особенно это касается Языджи и Карраскаля. Медина изначально был невысокого уровня, а Гбамен даже в лучших матчах цска ошибался будь здоров.
Еще недавно бегали как сайгаки и резали оборону соперника аки нож масло - а сейчас лишь жалкие потуги. Особенно это касается Языджи и Карраскаля. Медина изначально был невысокого уровня, а Гбамен даже в лучших матчах цска ошибался будь здоров.