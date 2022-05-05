«Крылья Советов» — «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, который состоится 06 мая 2022 года
«Крылья Советов»
Коллектив из Самары хорошо провел сезон, несмотря на то, что только вернулся из низшего дивизиона. «Крылья Советов» идет на седьмом месте и набрал 38 очков, а за последние пять туров набрал шесть баллов. В поединке с одним из лидеров чемпионата России, клуб постарается порадовать своих болельщиков и набрать очки, учитывая выступления соперника в последних встречах.
1 мая «Крылья Советов» уступили на выезде «Спартаку» (1:2), а 24 числа крупно проиграли «Химкам» (1:4).
«Динамо» Москва
Несмотря на то, что подопечные Сандро Шварца упустили шанс побороться за золотые медали, руководство и болельщики могут быть довольны своим клубом и с оптимизмом смотреть в следующий сезон. На данный момент «Динамо» идет на втором месте с 52 баллами и опережает на три балла ближайшего преследователя, поэтому расслабляться футболистам пока рано и необходимо сохранить свою позицию.
30 апреля «Динамо» Москва неожиданно уступило «Уралу» (2:3), а 24 числа команда проиграла на выезде ЦСКА (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 3.4
- Ничья – 3.55
- Победит «Динамо» – 2.13
Статистика
- «Крылья Советов» выиграли только четыре матча из десяти последних матчей
- «Динамо» выиграло пять из шести последних матчей на выезде
- «Крылья Советов» не проигрывают «Динамо» уже три матча подряд
- Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Московскому клубу нужна победа, чтобы обезопасить свою вторую позицию и без нервов завершить сезон. «Крылья Советов» немного сдали в результатах и мы прогнозируем, что они не смогут набрать очки в этом матче.