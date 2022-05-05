«Крылья Советов» — «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, который состоится 06 мая 2022 года

«Крылья Советов»

Коллектив из Самары хорошо провел сезон, несмотря на то, что только вернулся из низшего дивизиона. «Крылья Советов» идет на седьмом месте и набрал 38 очков, а за последние пять туров набрал шесть баллов. В поединке с одним из лидеров чемпионата России, клуб постарается порадовать своих болельщиков и набрать очки, учитывая выступления соперника в последних встречах.

1 мая «Крылья Советов» уступили на выезде «Спартаку» (1:2), а 24 числа крупно проиграли «Химкам» (1:4).

«Динамо» Москва

Несмотря на то, что подопечные Сандро Шварца упустили шанс побороться за золотые медали, руководство и болельщики могут быть довольны своим клубом и с оптимизмом смотреть в следующий сезон. На данный момент «Динамо» идет на втором месте с 52 баллами и опережает на три балла ближайшего преследователя, поэтому расслабляться футболистам пока рано и необходимо сохранить свою позицию.

30 апреля «Динамо» Москва неожиданно уступило «Уралу» (2:3), а 24 числа команда проиграла на выезде ЦСКА (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 3.4

Ничья – 3.55

Победит «Динамо» – 2.13

Статистика

«Крылья Советов» выиграли только четыре матча из десяти последних матчей

«Динамо» выиграло пять из шести последних матчей на выезде

«Крылья Советов» не проигрывают «Динамо» уже три матча подряд

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Московскому клубу нужна победа, чтобы обезопасить свою вторую позицию и без нервов завершить сезон. «Крылья Советов» немного сдали в результатах и мы прогнозируем, что они не смогут набрать очки в этом матче.