«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», который состоится 07 мая 2022 года

«Ливерпуль»

Несколько дней назад «красные» сделали важный шаг, оформив выход в финал Лиги Чемпионов, хотя заставили своих болельщиков понервничать. Теперь «Ливерпулю» необходимо полностью сконцентрироваться на чемпионате Англии, где коллектив идет на втором месте и отстает от «Манчестер Сити» всего на один пункт. Предстоящая встреча с «Тоттенхэмом» станет одним из самых главных испытаний для подопечных Клоппа на этом отрезке сезона.

3 мая «Ливерпуль» обыграл на выезде «Вильярреал» в Лиге Чемпионов (3:2), а в АПЛ оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» также крайне мотивированы на оставшиеся туры АПЛ , ведь команда пытается зацепиться за участие в Лиге Чемпионов. Коллектив на данный момент только пятый и имеет в своем активе 61 набранное очко, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника. Чтобы иметь максимальные шансы на четвертое место, команде Конте необходимо набирать максимум очков, поэтому предстоящий матч с «Ливерпулем» можно смело называть центральным в туре.

1 мая «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лестер» (3:1), а 24 апреля не смог вырвать победу у «Брентфорда» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.45

Ничья – 4.8

Победит «Тоттенхэм» – 6.7

Статистика

«Ливерпуль» не знает поражений на протяжении 13 матчей подряд во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют -нет»

«Ливерпуль» выиграл семь из восьми последних встреч с «Тоттенхэмом»

Четыре из пяти последних матчей клубов завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. «Ливерпуль» является большим фаворитом этой встречи, но мы предполагаем, что выгоднее брать исход на результативный матч, ведь у обоих коллективов с атакующей линией полный порядок.