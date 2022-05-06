ЦСКА — «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Сочи», который состоится 07 мая 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» провели интересный сезон, но в некоторых матчах им не хватало везения или реализации. Перед стартом очередного тура коллектив идет на четвертом месте и имеет в своем активе 47 очков, отставая от «Сочи» на два пункта. Соответственно, в предстоящем поединке от московского клуб ожидают только победу, которая бы помогла обойти главного конкурента в борьбе за третье место и порадовать руководство с болельщиками.

1 мая ЦСКА уступил на выезде «Ахмату» (0:2), а 24 апреля команда смогла минимально обыграть «Динамо» Москва (1:0) и фактически лишить их шансов на золотые медали.

«Сочи»

«Сочи» идет без поражений уже несколько матчей подряд и это помогло команде выйти на чистое третье место, имея лучшую ситуацию перед очной встречей с ЦСКА , который также претендует на бронзовые медали. Коллектив набрал 49 очков и в предстоящей игре его может устроить ничейный результат, который все оставит на своих местах. Победа над «армейцами» практически же гарантирует им третье место в нынешнем сезоне РПЛ .

30 апреля «Сочи» разгромил на выезде «Рубин» (6:0), а 23 апреля на своем поле оказался сильнее «Ахмата» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.17

– 2.17 Ничья – 3.7

Победит «Сочи» – 3.15

Статистика

ЦСКА проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Сочи» уступил только в двух поединках

проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Сочи» уступил только в двух поединках Три из четырех матчей «Сочи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл два из трех последних поединков с «армейцами»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Клубы забивают друг другу практически в каждой встрече и в этот раз исключения вероятнее всего также не произойдет.