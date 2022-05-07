«Вильярреал» — «Севилья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Севилья», который состоится 08 мая 2022 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» достойно провел ответный полуфинал Лиги Чемпионов с «Ливерпулем», однако не смог его пройти. Тем не менее, команда оставила о себе хорошее впечатление у европейских болельщиков. В чемпионате Испании у «желтой субмарины» дела обстоят не так хорошо, ведь клуб занимает только восьмое место с 54 очками, сыграв на одну игру меньше, чем прямые конкуренты. Чтобы зацепиться за зону еврокубков, коллективу необходимы победы в ближайших турах.

3 мая «Вильярреал» уступил на своем поле «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов (2:3), а 30 числа проиграл в чемпионате «Алавесу» (1:2).

«Севилья»

После того как стало понятно, что «Севилья» не сможет побороться за чемпионство, у команды опустились руки и несколько матчей она провела далеко не на своем уровне. Сейчас «Севилья» идет только на третьем месте с 64 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта, имея все шансы вернуть себе серебряные медали по итогам сезона в Испании. Игра с «Вильярреалом» обещает быть интересной и зрелищной, которая должна понравиться даже нейтральным болельщикам.

29 апреля «Севилья» не смогла обыграть «Кадис» (1:1), а 21 числа обыграла на выезде одного из аутсайдеров «Леванте» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.3

Ничья – 3.3

Победит «Севилья» – 3.25

Статистика

Четыре последних матча «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» проиграл три последних поединка во всех турнирах

«Севилья» выиграла только два матча из восьми последних у «Вильярреала»

В четырех последних матчах между клубами на поле «Вильярреала» был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. «Вильярреал» сильно вымотан матчем полуфинала Лиги Чемпионов и поэтому предполагаем, что команде не хватит сил на весь матч. Прогнозируем победу гостей.