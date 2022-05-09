«Лестер» — «Норвич» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Норвич», который состоится 11 мая 2022 года

«Лестер»

«Лестер» провалил сезон, относительно ожиданий своих болельщиков, которые привыкли к тому, что команда находится среди лидеров. Коллектив не может выиграть несколько матчей подряд в АПЛ и занимает 14 место с 42 очками. Предстоящий матч с «Норвичем», который уже покинул чемпионат Англии, обещает быть интересным, ведь обе команды не радуют стабильностью. «Лестер» имеет отрицательную характеристику забитых и пропущенных мячей (49:56).

8 мая «Лестер» проиграл на своем поле «Эвертону» (1:2), а пятого числа проиграл «Роме» в Лиге Конференций (0:1).

«Норвич»

«Канарейки» так и не смогли изменить свою игру и выбраться из подвала турнирной таблицы АПЛ . Коллектив идет на последнем месте с 21 набранным баллом и уже потерял все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда может только побороться с «Уотфордом» за предпоследнее место, если сможет отыграть одно очко отрыва. Предстоящая игра будет непредсказуемой, и возможно будет держать интригу до последней минуты.

8 мая «Норвич» крупно проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:4), а 30 апреля проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.43

Ничья – 4.8

Победит «Норвич» – 7

Статистика

«Лестер» не может выиграть уже семь матчей подряд, а «Норвич» проиграл четыре последних поединка

Три из четырех последних матчей «Лестера» завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» выиграл три из пяти последних матчей с «Норвичем»

В шести последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

Поставить на победу «Лестера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. «Норвич» не может составить конкуренцию большинству клубов на выезде, а для «Лестера» данный поединок послужит отличным шансом прервать затянувшуюся серию без побед.