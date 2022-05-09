«Уотфорд» — «Эвертон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Эвертон», который состоится 11 мая 2022 года

«Уотфорд»

«Уотфорд» к сожалению своих болельщиков, также потерял всякие шансы на сохранение места в АПЛ , и следующий сезон начнет в Чемпионшипе. Команда идет на 19 месте в турнирной таблице с набранными 22 пунктами и отстает от ближайшего соперника на 12 баллов. Тем не менее, хозяева могут повлиять на положение «Эвертона», который борется за выживание и надеется сохранить свое место на следующий сезон АПЛ .

7 мая «Уотфорд» проиграл минимально «Кристал Пэлас» (0:1), а 30 числа уступил на своем поле «Бернли» (1:2).

«Эвертон»

«Ириски» сами довели дело до больших проблем в чемпионате Англии и еще месяц назад были очень близки к вылету. Клуб смог выиграть три из пяти последних матчей в АПЛ и немного продвинулся по турнирной таблице, где теперь он занимает 16 место с 35 очками, опережая прямых конкурентов всего на один балл, что говорит о том, что расслабляться еще очень рано. Матч с предпоследней командой чемпионата является хорошим шансом набрать важнейшие три пункта.

8 мая «Эвертон» смог обыграть на выезде «Лестер» (2:1), а первого числа минимально одолел на своем поле «Челси» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 4.4

Ничья – 3.7

Победит «Эвертон» – 1.8

Статистика

«Уотфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате Англии

Четыре из пяти матчей «Эвертона» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эвертон» выиграл три из четырех последних матчей у «Уотфорда»

Пять из восьми последних личных встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Клуб из Ливерпуля обрел уверенность в собственных силах и имеет большие шансы обыграть аутсайдера чемпионата Англии, который очень давно не побеждал.