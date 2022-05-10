«Севилья» — «Мальорка» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка», который состоится 11 мая 2022 года
«Севилья»
После того как «Севилья» упустила возможность бороться за золотые медали Ла Лиги, команда откровенно посыпалась и в последних матчах не смогла радовать своих болельщиков красивыми победами. Сейчас коллектив идет на третьей позиции и имеет в своем активе 65 набранных баллов, что всего на один пункт больше, чем у ближайшего преследователя «Атлетико». Чтобы сохранить свое место, коллективу нужна только победа.
8 мая «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1), а 29 апреля разошлась миром с «Кадисом» с тем же результатом.
«Мальорка»
«Мальорка» только в этом году вернулась в Ла Лигу, но сейчас у команды есть все возможности отправиться обратно в Сегунду. Клуб набрал 32 очка и занимает 18 место, которое не является спасительным. Тем не менее, отставание от ближайшего соперника всего два балла и у команды будут шансы изменить ситуацию в ближайших турах. Каждый следующий поединок становится для футболистов «Мальорки» главным в борьбе за сохранение прописки.
7 мая «Мальорка» крупно проиграла на своем поле «Гранаде» (2:6), а первого числа уступила на выезде «Барселоне» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 1.6
- Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка», который состоится 11 мая 2022 годаНичья – 3.85
- Победит «Мальорка» – 6
Статистика
- Пять последних встреч «Севильи» были завершены исходом «обе забьют»
- «Мальорка» проиграла восемь из десяти последних матчей в чемпионате Испании
- «Севилья» выиграла пять из восьми последних встреч с «Мальоркой»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Клуб потерял уже достаточно очков, и сможет настроиться на игру с аутсайдером Ла Лиги, чтобы добыть победу, которая очень важна по своей ценности.