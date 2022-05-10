«Севилья» — «Мальорка» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка», который состоится 11 мая 2022 года

«Севилья»

После того как «Севилья» упустила возможность бороться за золотые медали Ла Лиги, команда откровенно посыпалась и в последних матчах не смогла радовать своих болельщиков красивыми победами. Сейчас коллектив идет на третьей позиции и имеет в своем активе 65 набранных баллов, что всего на один пункт больше, чем у ближайшего преследователя «Атлетико». Чтобы сохранить свое место, коллективу нужна только победа.

8 мая «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1), а 29 апреля разошлась миром с «Кадисом» с тем же результатом.

«Мальорка»

«Мальорка» только в этом году вернулась в Ла Лигу, но сейчас у команды есть все возможности отправиться обратно в Сегунду. Клуб набрал 32 очка и занимает 18 место, которое не является спасительным. Тем не менее, отставание от ближайшего соперника всего два балла и у команды будут шансы изменить ситуацию в ближайших турах. Каждый следующий поединок становится для футболистов «Мальорки» главным в борьбе за сохранение прописки.

7 мая «Мальорка» крупно проиграла на своем поле «Гранаде» (2:6), а первого числа уступила на выезде «Барселоне» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.6

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка», который состоится 11 мая 2022 годаНичья – 3.85

Победит «Мальорка» – 6

Статистика

Пять последних встреч «Севильи» были завершены исходом «обе забьют»

«Мальорка» проиграла восемь из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Севилья» выиграла пять из восьми последних встреч с «Мальоркой»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Клуб потерял уже достаточно очков, и сможет настроиться на игру с аутсайдером Ла Лиги, чтобы добыть победу, которая очень важна по своей ценности.