«Реал» Мадрид — «Леванте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Леванте», который состоится 12 мая 2022 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» уже обеспечил себе чемпионство и теперь может спокойно готовиться к финалу ЛЧ , в который пробивался с таким трудом. В активе мадридского «Реала» 81 набранный балл, что на 12 пунктов больше, чем у «Барселоны». На данный момент главной задачей клуба и тренерского штаба в частности является как можно аккуратнее подвести команду к финалу Лиги Чемпионов без травм и повреждений своих лидеров, поэтому в предстоящей игре возможен не основной состав.

8 мая «Реал» Мадрид проиграл на выезде «Атлетико» (0:1), а четвертого мая команда в дополнительное время обыграла «Манчестер Сити» (3:1) в Лиге Чемпионов.

«Леванте»

«Леванте» заметно улучшил свои результаты в Ла Лиге, однако создается впечатление, что команда слишком поздно собралась. На данный момент коллектив идет на предпоследнем месте с 29 очками и чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Испании, ему необходимо отыгрывать пять очков. Таким образом, в игре с чемпионом Испании на его поле «летучим мышам» необходимо побеждать, во что большинству болельщиков и экспертов верится с трудом.

6 мая «Леванте» смог обыграть на своем поле «Реал» Сосьедад (2:1), а 30 апреля разошелся миром на выезде с «Валенсией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.5

Ничья – 4.9

Победит «Леванте» – 5.6

Статистика

Пять последних матчей «Леванте» завершились исходом «обе забьют»

«Реал» одержал семь побед в последних десяти матчах во всех турнирах

«Леванте» проиграл «Реалу» только три поединка из семи последних

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Очки, разумеется больше нужны гостям, однако даже в таком немотивированном состоянии мадридский «Реал» выглядит на голову выше «Леванте». Прогнозируем победу хозяев.