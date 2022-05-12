«Вольфсбург» — «Бавария» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария», который состоится 14 мая 2022 года

«Вольфсбург»

Нынешний сезон оказался очень сложным для команды, которая оказалась к нему совсем не готова. «Вольфсбург» занял последнее место в группе Лиги Чемпионов, а еще пару месяцев назад находился возле зоны вылета Бундеслиги. Тем не менее, команда смогла выйти на текущее 13 место с 41 набранным баллом и в матче с «Баварией» может постараться проявить себя перед собственными болельщиками и порадовать их качественным результатом.

7 мая «Вольфсбург» обыграл на выезде «Кельн» (1:0), а 30 апреля разошелся миром со «Штутгартом» (1:1). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«Бавария»

Вокруг клуба ходит много слухов о приобретении новых игроков, а сама игра после завоевания чемпионства отошла на второй план. Команда не выиграла в двух последних матчах, за что была раскритикована главным тренером, поэтому футболисты наверняка выйдут настроенными на победу. В активе «Баварии» 76 баллов и даже в такой ситуации, она опережает ближайшего соперника на целых 10 пунктов.

8 мая «Бавария» сыграла вничью на своем стадионе со «Штутгартом» (2:2), а 30 апреля на выезде уступила «Майнцу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» – 5.1

Ничья – 5.1

Победит «РБ Лейпциг» – 1.52

Статистика

«Бавария» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а Вольфсбург» уступил в четырех встречах

«Бавария» забивала в девяти из десяти последних выездных поединках

«Вольфсбург» проиграл девять из десяти последних матчей «Баварии»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. «Вольфсбург» не решает никаких важных задач, потому вряд ли будут цепляться за каждый мяч в последнем матче сезона, а болельщики мюнхенского клуба не поймут, если их команда не выиграет еще один поединок даже в такой чемпионской ситуации.