«Локомотив» — «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва, который состоится 14 мая 2022 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» не могут записать себе в актив нынешний сезон, в котором было несколько смен тренерских штабов и неудачное выступление в еврокубках. В чемпионате России «Локомотив» идет на шестом месте с 44 очками и доигрывает сезон. Матчи с «Динамо» всегда были принципиальными, поэтому команды порадуют болельщиков даже без большой турнирной мотивации. Разница мячей «Локомотива» в этом сезоне составляет (39:36).

8 мая «Локомотив» обыграл на своем поле «Рубин» (1:0), а четвертого числа минимально проиграл «Краснодару» (0:1).

«Динамо» Москва

Подопечные Сандро Шварца не смогли навязать борьбу за чемпионство и в последних матчах чемпионата выступали очень посредственно. Тем не менее, «Динамо» сохраняет за собой второе место, опережая «Сочи» только по дополнительным показателям. Клуб несколько дней назад вышел в финал кубка России, что добавляет оптимизмам болельщиков, которые рассчитывают на трофей. В матче с «Локомотивом» футболисты вновь постараются выйти на победный путь и за счет него подготовиться к финалу кубка страны.

10 мая «Динамо» Москва обыграло «Аланию» в полуфинале кубка России (3:0), а шестого числа команда крупно проиграла «Крыльям Советов» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 4

Ничья – 3.98

Победит «Динамо» Москва – 1.8

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Москва завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних встреч «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» не может обыграть московское «Динамо» на протяжении четырех встреч подряд

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. В последних встречах клубы практически всегда отмечались в воротах друг друга, и мы предполагаем, что подобное развитие событий произойдет и в этот раз.