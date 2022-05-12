«Локомотив» — «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва, который состоится 14 мая 2022 года
«Локомотив»
«Железнодорожники» не могут записать себе в актив нынешний сезон, в котором было несколько смен тренерских штабов и неудачное выступление в еврокубках. В чемпионате России «Локомотив» идет на шестом месте с 44 очками и доигрывает сезон. Матчи с «Динамо» всегда были принципиальными, поэтому команды порадуют болельщиков даже без большой турнирной мотивации. Разница мячей «Локомотива» в этом сезоне составляет (39:36).
8 мая «Локомотив» обыграл на своем поле «Рубин» (1:0), а четвертого числа минимально проиграл «Краснодару» (0:1).
«Динамо» Москва
Подопечные Сандро Шварца не смогли навязать борьбу за чемпионство и в последних матчах чемпионата выступали очень посредственно. Тем не менее, «Динамо» сохраняет за собой второе место, опережая «Сочи» только по дополнительным показателям. Клуб несколько дней назад вышел в финал кубка России, что добавляет оптимизмам болельщиков, которые рассчитывают на трофей. В матче с «Локомотивом» футболисты вновь постараются выйти на победный путь и за счет него подготовиться к финалу кубка страны.
10 мая «Динамо» Москва обыграло «Аланию» в полуфинале кубка России (3:0), а шестого числа команда крупно проиграла «Крыльям Советов» (2:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 4
- Ничья – 3.98
- Победит «Динамо» Москва – 1.8
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Москва завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних встреч «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» не может обыграть московское «Динамо» на протяжении четырех встреч подряд
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. В последних встречах клубы практически всегда отмечались в воротах друг друга, и мы предполагаем, что подобное развитие событий произойдет и в этот раз.