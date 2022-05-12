«Ростов» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Химки», который состоится 14 мая 2022 года

«Ростов»

После возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина в команде появились совсем другие настроения, и пришел результат. Еще в середине сезона клуб шел в зоне вылета, а сейчас за два тура до финиша занимает 10 место с 35 пунктами. Команду ждет нелегкий поединок, ведь нынешний соперник будет крайне мотивирован на победу, чтобы сохранить место в РПЛ на будущий год. Всех болельщиков ждет интересное противостояние с непрогнозируемой развязкой.

8 мая «Ростов» разошелся миром с «Уфой» (0:0), а 30 числа минимально проиграл на выезде «Краснодару» (1:2). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Химки»

На данный момент подмосковный клуб занимает спасительное 12 место в турнирной таблице и имеет в активе 29 баллов, опережая конкурента только по дополнительным показателям. Тем не менее, до конца сезона еще два тура и коллективу необходимо набирать очки, чтобы гарантировать себе сохранение прописки. В выездной встрече с «Ростовом», футболистам придется приложить максимум усилий, чтобы добыть важные очки, которые впоследствии помогут команда остаться на следующий год в РПЛ .

7 мая «Химки» уступили на выезде «Зениту» (0:1) при хорошей игре, а первого числа сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 4

Ничья – 3.98

Победит «Химки» – 1.8

Статистика

Оба клуба проиграли по три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Химки» забивали только в шести матчах из десяти последних на выезде

«Ростов» выиграл у «Химок» только одну встречу из четырех на своем стадионе

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Команды играют между собой исключительно низовые матчи, поэтому предлагаем довериться статистике и поверить, что в этом противостоянии много голов забито не будет.