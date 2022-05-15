«Милан» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта», который состоится 15 мая 2022 года

«Милан»

«Красно-черные» вышли на финишную прямую чемпионата Италии и идет на первом месте с 80 баллами, опережая главного конкурента и чемпиона прошлого года «Интера» на два балла. В предстоящей игре коллектив ждет очень серьезное испытание «Аталантой», которая впрочем очень неважно проводит остаток сезона. Тем не менее, всех зрителей ждет очень нервное, но интересное противостояние.

8 мая «Милан» обыграл на выезде «Верону» (3:1), а первого числа смогли вырвать победу у «Фиорентины» (1:0).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо очень плохо провел вторую часть сезона и на данный момент рискует остаться без еврокубков на следующий футбольный год. «Аталанта» занимает низкое для себя восьмое место с 59 очками и уступает «Фиорентине» только по дополнительным показателям. В двух оставшихся турах «черно-синие» обязаны набирать максимум очков, но сделать это против идущего к чемпионству «Милана» будет очень сложно.

8 мая «Аталанта» обыграла на выезде «Специю» (3:1),а второго числа не смогла обыграть «Салернитану» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.83

Ничья – 4

Победит «Аталанта» – 4.4

Статистика

«Милан» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять последних поединков клуба из Бергамо завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл два последних матча с «Аталантой»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. У команды есть отличный шанс завоевать чемпионство спустя много лет и мы предполагаем, что у коллектива хватит сил одержать важную победу и подойти к заключительному туру в качестве лидера.