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«Милан» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:39
«Милан» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Аталанта», который состоится 15 мая 2022 года

«Милан»

«Красно-черные» вышли на финишную прямую чемпионата Италии и идет на первом месте с 80 баллами, опережая главного конкурента и чемпиона прошлого года «Интера» на два балла. В предстоящей игре коллектив ждет очень серьезное испытание «Аталантой», которая впрочем очень неважно проводит остаток сезона. Тем не менее, всех зрителей ждет очень нервное, но интересное противостояние.

8 мая «Милан» обыграл на выезде «Верону» (3:1), а первого числа смогли вырвать победу у «Фиорентины» (1:0).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо очень плохо провел вторую часть сезона и на данный момент рискует остаться без еврокубков на следующий футбольный год. «Аталанта» занимает низкое для себя восьмое место с 59 очками и уступает «Фиорентине» только по дополнительным показателям. В двух оставшихся турах «черно-синие» обязаны набирать максимум очков, но сделать это против идущего к чемпионству «Милана» будет очень сложно.

8 мая «Аталанта» обыграла на выезде «Специю» (3:1),а второго числа не смогла обыграть «Салернитану» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 1.83
  • Ничья – 4
  • Победит «Аталанта» – 4.4

Статистика

  • «Милан» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних поединков клуба из Бергамо завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл два последних матча с «Аталантой»
  • Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. У команды есть отличный шанс завоевать чемпионство спустя много лет и мы предполагаем, что у коллектива хватит сил одержать важную победу и подойти к заключительному туру в качестве лидера.

Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 13:18
Милан выиграет этот матч
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