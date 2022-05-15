«Тоттенхэм» — «Бёрнли»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Тоттенхэм»
«Шпоры» занимают пятое место, с которого уже никто их пододвинуть не сможет. Возможность побороться даже за третье место ещё остаётся. В последнем матче тура «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Норвичем», которого уже обыгрывал на своём поле со счётом 3:0. В четверг дома «шпоры» забрали три очка в матче с «Арсеналом» (3:0).
«Бёрнли»
«Бордовые» находятся на семнадцатой строчке в турнирной таблице. «Бёрнли» имеет такое же количество очков, как и «Лидс», занимающий восемнадцатое. У «бордовых» на одну игру в запасе больше и пока остаются шансы не вылететь в Чемпионшип. В двух заключительных матчах чемпионата «Бёрнли» ожидают выездная игра с «Астон Виллой» и домашняя с «Ньюкаслом». В прошлом туре «бордовые» проиграли дома «Астон Вилле» со счётом 1:3.
Цифры и статистика:
- Из десяти домашних матчей за последнее время «Тоттенхэм» выиграл в шести.
- «Бёрнли» на выезде выиграл в двух поединках из десяти последних.
- В пяти очных встречах «шпоры» выиграли в трёх матчах.
Прогноз
«Шпоры» не упустят возможность побороться за третье место и взять реванш за проигрыш в первом матче. «Бёрнли» показывает слабую игру на выезде и после этого матча станет ещё ближе к зоне вылета. Наш прогноз: победа «Тоттенхэма» с форой -1.5. Коэффициент 2.03.