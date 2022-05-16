«Сампдория» — «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Фиорентина», который состоится 16 мая 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» провела не самый сильный сезон, однако смогла довольно уверенно обеспечить себе место на следующий сезон. Перед стартом заключительного тура команда занимает 16 место с 33 баллами и опережает ближайшего соперника из зоны вылета на четыре пункта. Матч с «Фиорентиной» ничего не решает для коллектива, однако это не значит, что футболисты не будут настроены на победу.

7 мая «Сампдория» проиграла на выезде «Лацио» (0:2), а 30 числа команда на своем поле одолела в дерби «Дженоа» (1:0).

«Фиорентина»

Команда проиграла серию матчей и только в прошлом туре смогла ее прервать. Клуб борется за зону еврокубков, однако на данный момент занимает лишь седьмую позицию, которая дает право сыграть в Лиге Конференций. В активе «Фиорентины» 59 набранных баллов, а отставание от «Ромы» составляет всего один балл. В предстоящей игре с «Сампдорией», которая уже не имеет турнирных задач, от футболистов из Флоренции ждут исключительно победы.

9 мая «Фиорентина» обыграла на своем поле «Рому» (2:0), а первого числа проиграла на выезде «Милану» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 5

Ничья – 4.05

Победит «Фиорентина» – 1.67

Статистика

«Сампдория» выиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла только один матч из последних пяти во всех турнирах

13 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» выиграла четыре из десяти последних матчей у «Фиорентины»

Прогноз

Поставить на победу «Фиорентины», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. У гостей есть хорошая мотивация побороться за место в Лиге Европы, и мы предполагаем, что команда из Флоренции воспользуется своим шансом и заберет победу.