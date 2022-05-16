«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1652703523

вчера, 15:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», который состоится 16 мая 2022 года

«Ньюкасл Юнайтед»

Перед приходом новых владельцев «сороки» находились в зоне вылета и имели все шансы, чтобы следующий сезон начать в Чемпионшипе. Однако, после зимнего перерыва ситуация поменялась и сейчас «Ньюкасл Юнайтед» доигрывает сезон, занимая перед заключительным туром 14 место с 43 пунктами. Предстоящая встреча с «канонирами» будет непростой, ведь соперник мотивирован на победу и ведет борьбу за четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Чемпионов.

8 мая «Ньюкасл Юнайтед» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:5), а 30 апреля минимально уступил на своем поле «Ливерпулю» (0:1).

«Арсенал»

Крупным и обидным поражением от принципиального соперника «Арсенал» прервал свою серию побед в чемпионате Англии и заключительный тур для лондонцев становится очень важным, ведь теперь необходимо вернуть четвертую позицию. Сейчас «Арсенал» идет на пятом месте с 66 очками, отставая на два пункта, но при этом имея одну игру в запасе. В матче с «сороками» подопечные Микеля Артеты вынуждены играть только на победу.

12 мая «Арсенал» крупно проиграл в дерби «Тоттенхэму» (0:3), а восьмого числа на своем поле обыграл «Лидс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 4.9

Ничья – 3.9

Победит «Арсенал» – 1.7

Статистика

Пять из шести последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти встреч «Арсенала» за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» одержал четыре победы в пяти последних матчах с «сороками»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Ньюкасл» хорошо провел вторую половину сезона и отдал очень много сил, поэтому предполагаем, что против мотивированного «Арсенала» у хозяев шансов будет мало.