«Зенит» не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов

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сегодня, 00:02

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов (9 побед и 5 ничьих). Это рекордная серия среди всех немосковских клубов за всю историю чемпионата России.