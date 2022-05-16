«Зенит» не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов (9 побед и 5 ничьих). Это рекордная серия среди всех немосковских клубов за всю историю чемпионата России.
Кроме того, Сергей Семак не проигрывает в последних восьми матчах против «Спартака» в РПЛ. Только у Валерия Газзаева была более длительная серия без поражений против «красно-белых» в чемпионате России (12 матчей в 2002-2008 годах с ЦСКА).