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«Зенит» не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов

сегодня, 00:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов (9 побед и 5 ничьих). Это рекордная серия среди всех немосковских клубов за всю историю чемпионата России.

Кроме того, Сергей Семак не проигрывает в последних восьми матчах против «Спартака» в РПЛ. Только у Валерия Газзаева была более длительная серия без поражений против «красно-белых» в чемпионате России (12 матчей в 2002-2008 годах с ЦСКА).

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Хороший результат!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:03
    В следующем сезоне эта тэнденция прервётся!
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