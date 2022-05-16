«Краснодар» одержал первую победу над ЦСКА за последние три сезона РПЛ

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Быки» одержали первую победу над «армейцами» в рамках чемпионата России за последние три сезона.
Кроме того, ЦСКА потерпел третье подряд сухое поражение в РПЛ. Лишь дважды у «армейцев» были более длительные серии сухих поражений в чемпионате России (четыре подряд в 2000-м и 2001-м).
Вот это Краснодар. Вот тебе и пацаны. Двое из ларца в шоке.
11 игроков,мечта Галицкого сбывается. А над ним все смеялись
Обе команды молодцы, особенно нигерийцы,и там ,и там.
Вот только какой ненормальный придумал такое со зрителями? Это просто враг народа... Хоть бы раз пошли на стадион и посмотрели как люди сидят
Вот это Краснодар. Вот тебе и пацаны. Двое из ларца в шоке.
11 игроков,мечта Галицкого сбывается. А над ним все смеялись
Обе команды молодцы, особенно нигерийцы,и там ,и там.
Вот только какой ненормальный придумал такое со зрителями? Это просто враг народа... Хоть бы раз пошли на стадион и посмотрели как люди сидят