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«Краснодар» одержал первую победу над ЦСКА за последние три сезона РПЛ

сегодня, 00:37
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Быки» одержали первую победу над «армейцами» в рамках чемпионата России за последние три сезона.

Кроме того, ЦСКА потерпел третье подряд сухое поражение в РПЛ. Лишь дважды у «армейцев» были более длительные серии сухих поражений в чемпионате России (четыре подряд в 2000-м и 2001-м).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:21
Ещё раз поздравляю всех болельщиков Краснодара, молодцы ребятушки ! Достойная молодёжь ! Удачи Бычки !
Cat01
Cat01
сегодня в 00:40
Всё по делу!
протон
протон
сегодня в 00:39
Краснодару" есть чем гордиться. Пусть собственные воспитанники пока ещё не освоились в ПЛ, но компенсируют самоотдачей. Никто, наверное, не думал, что полный состав окажется на поле так рано. Вот как история сложилась...
Вот это Краснодар. Вот тебе и пацаны. Двое из ларца в шоке.
11 игроков,мечта Галицкого сбывается. А над ним все смеялись
Обе команды молодцы, особенно нигерийцы,и там ,и там.
Вот только какой ненормальный придумал такое со зрителями? Это просто враг народа... Хоть бы раз пошли на стадион и посмотрели как люди сидят
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