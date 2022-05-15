Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона РПЛ

вчера, 23:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона в чемпионате России (4 победы и 4 ничьи). Это является рекордной серией питерского клуба без поражений против «красно-белых» в чемпионате России.

Все новости
«Краснодар» одержал первую победу над ЦСКА за последние три сезона РПЛ
Сегодня, 00:37
«Зенит» не проигрывает в последних 14 матчах РПЛ против московских клубов
Сегодня, 00:02
Соболев забил пять голов в пяти последних матчах РПЛ
Вчера, 23:34
11 воспитанников «Краснодара» впервые одновременно сыграли в матче РПЛ
Вчера, 21:34
Соболев догнал Карпина по голам в чемпионате России за «Спартак»
Вчера, 21:24
Грилиш забил первый гол в гостях за «Манчестер Сити» в рамках АПЛ
Вчера, 17:35
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:35
Зенит не хотел , Спартак не мог. Адекватная ничья. P.s. диванные Боги , как вы можете обсуждать Пенальти , если в этой же атаке Малком забил чистейший мяч , наоборот у Спартака было больше шансов отбить пенальти !
Предлагаю в случае следующего невыигрыша открыть смс голосование на Приз зрительских симпатий. А то грустно как-то, все судьи неправильно решают. Пусть народ решает, кто лучше. И вести официально две таблицы, одну судейскую, другую - народную! За выигрыш народной таблицы учредить чек на 10млрд. крепнущих рублей. Деньги брать с платных смс по сто рублей. Фанатов должно хватить на сезон, всего лишь млрд. Смсок, у Спартака поддержка народная!
Zak11
Zak11
вчера в 23:23
Ну и пусть. Не особо интересна эта статистика
Cat01
Cat01
вчера в 23:21
Отличный результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 