«Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона в чемпионате России (4 победы и 4 ничьи). Это является рекордной серией питерского клуба без поражений против «красно-белых» в чемпионате России.
Предлагаю в случае следующего невыигрыша открыть смс голосование на Приз зрительских симпатий. А то грустно как-то, все судьи неправильно решают. Пусть народ решает, кто лучше. И вести официально две таблицы, одну судейскую, другую - народную! За выигрыш народной таблицы учредить чек на 10млрд. крепнущих рублей. Деньги брать с платных смс по сто рублей. Фанатов должно хватить на сезон, всего лишь млрд. Смсок, у Спартака поддержка народная!
Предлагаю в случае следующего невыигрыша открыть смс голосование на Приз зрительских симпатий. А то грустно как-то, все судьи неправильно решают. Пусть народ решает, кто лучше. И вести официально две таблицы, одну судейскую, другую - народную! За выигрыш народной таблицы учредить чек на 10млрд. крепнущих рублей. Деньги брать с платных смс по сто рублей. Фанатов должно хватить на сезон, всего лишь млрд. Смсок, у Спартака поддержка народная!