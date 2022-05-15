«Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона РПЛ

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вчера, 23:12

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «Зенит» не проиграл «Спартаку» ни разу за последние четыре сезона в чемпионате России (4 победы и 4 ничьи). Это является рекордной серией питерского клуба без поражений против «красно-белых» в чемпионате России.