Сокращение бюджета вдвое и продажа легионеров. «Спартак» в ожидании бурного лета

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вчера, 20:15

Мечтают о победе в Кубке и праздновании столетия.

«Спартак» — слишком дорогое удовольствие

Хотя Федун постоянно рассказывал, что на «красно-белых» тратят меньше, чем сообщалось, его родной брат называл космические суммы, при разделении которых на количество лет, когда «Спартак» под управлением акционеров «Лукойла», получались как раз названные всеми миллиарды. Если в этом сезоне бюджет клуба оценивали в 11 миллиардов, то в следующем году допускают урезание к 8, а в 2024-м до 4 миллиардов рублей.

Понятно, что раз по данным УЕФА свыше 70% расходов ведущих клубов РПЛ на зарплаты, «Спартак» вынужден будет менять состав. Также очевидно, что 4 миллиарда превращают московский клуб в крепкого середняка по современным меркам. Дополнительно нужно учитывать, каким курс рубля может быть через два года. «Спартак» становится «Рубином». Но хорошая новость, если можно так выразиться – конкурентов тоже ждет естественное сокращение расходов, неминуемое почти для всех небедных клубов в РПЛ .

Учитывая, что личное состояние Федуна изменилось, а также изменился социально-политический вес Алекперова – ушел с поста главы «Лукойла», даже высокие цены на нефть (хотя российская торгуется с дисконтом, что важно понимать при анализе) не существенно меняют возможности владельцев «Спартака» на дистанции. Даже когда по санкции попал банк-спонсор клуба, пришлось придумывать различные схемы, чтобы сохранить потоки миллиардов рублей в клуб. Сейчас все куда проще – уходят приватные спонсоры, которые раньше ценили популярность москвичей, понимали, что есть реальная фанатская база, что будут сезоны в Европе. В том числе, такие веселые, как последний.

Теперь же спонсоры поступают, как известная сеть быстрого питания. Сегодня появилось сообщение, что уходит не только японский автомобильный спонсор «Спартака», но и авиакомпания «Уральские авиалинии». Потеряют около 300 млн рублей. Не исключено, что через пару лет клубу придется отказаться, например, от второй команды, оставив только молодежь с низкими зарплатами. Даже таким футболистам, как Глушенков, не будет уютного места в резерве. Придется прощаться, а не отдавать в аренду. Причем будут ожидаемые потери ветеранов, вроде Мозеса и Жиго. Контракт Мартинса выкупят, таковы условия аренды, он хочет остаться. Но сможет ли «Спартак» через два года позволить себе ребят с зарплатами Джикии, Зобнина или Промеса? Вопрос открытый, теперь у Федуна и Алекперова другой финансовый статус.

Продажа легионеров выручит в этом году

В 2023-м планируют скатиться не сильно, поскольку нужно выполнять контракты перед теми, кого уже подписали. Дальше будут пересматривать договоры, но дефицит ведет к росту цены, а не ее уменьшению. Если в РПЛ станет намного меньше легионеров, то этим воспользуются агенты россиян. Будет искусственное увеличение стоимости трансферов, хотя именно с этим должен был бороться новый лимит. Но это как «швейцарская система» в Кубке России – можно придумать много вариантов, но заработает только логичный и прибыльный.

У «Спартака» есть легион отданных в аренду, и эти парни уйдут ближайшим летом, если менеджеры клуба во главе с Каттани найдет покупателей. Правда, судьба самого Луки под вопросом, поскольку у «красно-белых» могут появиться новые взгляды на футбольную тактику, если Ваноли проиграет в финале Кубка Шварцу, особенно если эта неудача будет однозначной и заметной. Пока Паоло планирует остаться, а его хотят оставить – последние матчи убедили, что его «Спартак» может играть весело. Но насколько стабильной будет команда? Этого никто не знает. А обещание Каттани, что ему стоит позвонить – приедут легионеры, похожи на услуги от «крестного отца».

За все нужно платить, и «Спартак» сейчас расплачивается за ошибки прежних менеджеров. Они тоже набирали народ, который потом не мог играть стабильно. Крал, Понсе, Роша, Ларссон, Тиль, Хендрикс и Урунов вряд ли нужны Ваноли, да и любому другому потенциальному тренеру – Федотову или Осинькину. Но сколько реально выручить за эту не очень великолепную семерку? Хорошо, если получат в районе 30 млн евро. Лучше, чем ничего, но намного меньше, чем вложили в этих футболистов. Да и есть разница между Кралом, которому можно найти новый клуб, и Рошей, чья трансферная стоимость упала в шесть раз за последние пять лет.

«Спартаку» важно не стать маргинальным

Видим резкие заявления Салиховой, явно объявляет войну «Зениту», хотя петербуржцы могут не явиться на поле битвы, чем сорвут коварным план москвичей. Постоянное повышение ставок опасно, особенно вместе с невнятной работой клуба в информационном поле. Мало удачных заходов, за исключением ролика под песню «Короля и шута». Он был очевидным, но неплохо сделанным. Но важно четко понимать, что расходы РПЛ из прошлого остались там же. Как и раньше, многим владельцам клубов кажется, что еще чуть-чуть и все вернется туда, где было. Кто успел принять реальность – тот быстрее справится с дырами в бюджетах.

Дальше оперативно попрощается с легионерами, как ЦСКА с Фернандесом, и попробует выжить. Формулировка точная, ведь можете проверить на себе. Посчитайте свой доход за месяц и отнимите 60%. Будет легко выжить? Именно настолько сократится бюджет «Спартака» через пару лет, причем информацию распространили инсайдеры, болеющие за московский клуб. Кое-что получится отыграть за счет продаж. Но не будет поступлений от частных спонсоров – сотни миллионов рублей. И не будет премиальных УЕФА – огромные деньги даже для «Локомотива» или «Спартака». Менеджеры ведущих клубов РПЛ должны проявить максимальный профессионализм, чтобы к моменту возвращения клубов в европейские турниры остались боеспособными.

«Спартак» редко тратил много на одного игрока – даже Промеса в первый раз взяли за адекватные деньги, но у них хватало миллионных расходов. Сейчас даже привычные отчисления агентам нужно активно пересматривать. Но если придется закупать российских футболистов вместо легионеров, то влияние посредников «паспортистов» лишь вырастет. У «Спартака» будет год на серьезную перестройку, а потом придется нырнуть туда, где не были очень давно. При этом никто не говорит, что футбол команды обязательно станет хуже, поскольку хуже некуда. «Красно-белые» ниже в таблице, чем «Крылья Советов», чей бюджет меньше в одиннадцать раз. Но москвичи так жить не привыкли. Задача сложная, неэффективный клуб должен выжить, проявив чудеса понимания футбольной экономики после того, как станет беднее более чем в два раза.