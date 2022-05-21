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«Аталанта» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

21 мая 2022, 15:55
«Аталанта» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи», который состоится 21 мая 2022 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо не сможет себе записать в актив нынешний сезон, ведь «Аталанта» останется без Лиги Чемпионов на следующий сезон, к которой уже приучили болельщиков. Коллектив занимает только восьмое место с набранными 59 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине». В лучшем случае команду ждет место в Лиге Конференций, что не совсем устроит руководство и болельщиков.

15 мая «Аталанта» проиграла на выезде «Милану» (0:2), а восьмого мая команда обыграла на выезде «Специю» (3:1).

«Эмполи»

«Эмполи» только в этом сезоне смог вернуться в Серию А, и главной задачей команды было сохранение места еще на один футбольный год. Клуб с этой задачей справился отлично и расположился на 14 месте с 38 баллами перед последним туром. Для коллектива предстоящий поединок ничего не решает, поэтому максимальной самоотдачи и жестких стыков от футболистов ждать не стоит. Тем не менее, матч обещает быть зрелищным и держать интригу.

17 мая «Эмполи» проиграл в товарищеском матче сборной Украины (1:3), а 14 числа сыграл вничью в чемпионате с «Салернитаной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.22
  • Ничья – 7.2
  • Победит «Эмполи» – 11.5

Статистика

  • Пять из шести последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
  • «Эмполи» проиграл три из пяти последних поединков «Аталанте»
  • «Эмполи» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Аталанта» одержала победы только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Команда из Бергамо несмотря на свое не самое лучшее положение должна побеждать, чтобы претендовать хотя бы на участие в Лиге Конференций.

Все комментарии
izrafel
izrafel
21 мая в 16:15
Аталанта фаворит матча
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