«Аталанта» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 мая 2022, 15:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи», который состоится 21 мая 2022 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо не сможет себе записать в актив нынешний сезон, ведь «Аталанта» останется без Лиги Чемпионов на следующий сезон, к которой уже приучили болельщиков. Коллектив занимает только восьмое место с набранными 59 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине». В лучшем случае команду ждет место в Лиге Конференций, что не совсем устроит руководство и болельщиков.

15 мая «Аталанта» проиграла на выезде «Милану» (0:2), а восьмого мая команда обыграла на выезде «Специю» (3:1).

«Эмполи»

«Эмполи» только в этом сезоне смог вернуться в Серию А, и главной задачей команды было сохранение места еще на один футбольный год. Клуб с этой задачей справился отлично и расположился на 14 месте с 38 баллами перед последним туром. Для коллектива предстоящий поединок ничего не решает, поэтому максимальной самоотдачи и жестких стыков от футболистов ждать не стоит. Тем не менее, матч обещает быть зрелищным и держать интригу.

17 мая «Эмполи» проиграл в товарищеском матче сборной Украины (1:3), а 14 числа сыграл вничью в чемпионате с «Салернитаной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.22

Ничья – 7.2

Победит «Эмполи» – 11.5

Статистика

Пять из шести последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Эмполи» проиграл три из пяти последних поединков «Аталанте»

«Эмполи» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Аталанта» одержала победы только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Команда из Бергамо несмотря на свое не самое лучшее положение должна побеждать, чтобы претендовать хотя бы на участие в Лиге Конференций.