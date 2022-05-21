«Ланс» — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 мая 2022, 18:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако», который состоится 21 мая 2022 года

«Ланс»

Команда провела хороший сезон в чемпионате Франции и создала проблемы многим соперника. Сейчас команда идет без поражений уже несколько матчей и занимает седьмое место с 61 набранным баллом. У коллектива есть теоретические шансы зацепиться за Лигу Конференций, однако необходимо побеждать вторую команду турнирной таблицы и надеяться на поражения прямых конкурентов. Матч с «Монако» обещает быть интересным и интригующим, ведь коллективам есть еще за что бороться.

14 мая «Ланс» обыграл на выезде «Труа» (3:1), а восьмого числа команда оказалась сильнее «Реймса» (2:1).

«Монако»

«Монако» показывает лучшие результаты в конце сезона среди всех команд и имеет серию побед, которая состоит уже из нескольких поединков. Коллектив набрал 68 очков и занимает второе место, по дополнительным показателям опережая «Марсель». Предстоящая встреча очень важна для клуба, ведь идет борьба за второе место, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, а с третьего места команда попадает в квалификацию.

14 мая «Монако» на своем поле обыграл «Брест» (4:2), а шестого числа оказался сильнее «Лилля» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 3.1

Ничья – 3.9

Победит «Монако» –2.15

Статистика

«Монако» выиграл девять последних матчей подряд

«Ланс» проиграл только один поединок из десяти последних в чемпионате Франции

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Монако» выиграл у «Ланса» шесть из десяти последних встреч

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. Оба коллектива очень редко проигрывают в последнее время и в заключительном туре Лиги 1 никто принципиально уступать не захочет. Предполагаем, что матч завершится результативной ничьей.