«Марсель» — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч Лиги 1

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21 мая 2022, 19:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбур», который состоится 21 мая 2022 года

«Марсель»

Команда долго удерживала второе место турнирной таблицы, однако сейчас она его потеряла и попадание напрямую в групповой турнир Лиги Чемпионов под угрозой. «Марсель» набрал 68 баллов и уступает по дополнительным показателям «Монако», что говорит о необходимости побеждать в заключительном туре и надеяться, что «Ланс» не проиграет «Монако» своей поединок. Матч обещает быть интересным, ведь именно в нем будет решаться судьба серебряных медалей чемпионата Франции.

14 мая «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» (0:2), а восьмого числа команда без проблем разобралась с «Лорьяном» (3:0).

«Страсбур»

«Страсбур» проводит отличный сезон и претендует на участие в еврокубках в следующем футбольном году. Команда идет на пятом месте, и имеет в своем активе 63 балла, отставая от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы не опуститься ниже по турнирной таблице, коллективу необходимо набирать очки против мотивированного соперника, поэтому болельщика стоит ожидать острую игру от обоих соперников, что определенно добавляет интриги.

14 мая «Страсбур» на своем поле обыграл «Клермон» (1:0), а седьмого числа обыграл на выезде «Брест» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.09

Ничья – 3.3

Победит «Страсбур» – 7

Статистика

«Марсель» выиграл только одну игру из пяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Страсбура» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Страсбура»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.09. Клуб определено рассчитывает на потерю очков «Монако» и приложит все усилия, чтобы вернуть себе второе место, которое так долго удерживал. Прогнозируем успех хозяев в этом противостоянии.