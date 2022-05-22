Символическая сборная 30-го тура. Прощальный аккорд Фернандеса, волевая «Уфа» и неудержимый «Сочи»

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22 мая 2022, 12:23

Увидели безумные матчи в Москве и Казани.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар») – реакция тура

Молодой голкипер «горожан» успешно подменил Сафонова. И хотя матч не имел турнирного значения, «Ахмат» атаковал с желанием. Пять раз Агкацев спас свою команду, пропустил всего однажды. Зато с пенальти справился красиво – удар был сложным и довольно сильным. Это дополнительная причина похвалить вратаря в туре, где почти все его коллеги пропускали смачно и часто.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ) – прощание сезона

Фернандеса будет не хватать. Приостановил карьеру – не часто такое в футболе видим. Объяснил «выгоранием», но еще посмотрим, не окажется ли Марио после хорошего отдыха в одном из бразильских клубов. Пока уезжает на родину после гола и паса, который привел к успешному удару Гбамена. Этот легионер тоже уходит, как и Дзагоев. Но Алан не сумел проститься с ЦСКА на поле – поддерживал команду на трибунах вместе с фанатами.

Лукас Масоэро («Нижний Новгород»)

Кержакову не придется тянуть нервы в стыковых матчах. «Зенит» впервые с октября проиграл в РПЛ , снова уступил середняку – в прошлый раз речь шла об «Арсенале», снова проиграл на выезде. «Нижний Новгород» не позволил Сергееву и Дзюбе забить. Кто подчищал за напарниками чаще всего? Аргентинец Мосаэро, ведь у Лукаса 10 выносов мяча, 6 перехватов и три отбора. Российский состав атаки Семака не смог сравнять счет.

Родригао («Сочи») – стабильность тура

Стандартный участник сборной тура в этом сезоне, бразилец руководит защитой своей команды. Хотя Нобоа забил в свои ворота, дальше Родригао сделал все, чтобы Адамов не сильно переживал. У защитника 2 отбора, 4 перехвата, 6 выносов мяча от ворот. Играл против результативной атаки «Динамо», но замены Шварцу не помогли, защитники сыграли достаточно внимательно в открытом матче с почти тремя десятками ударов на две команды.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

В результативном туре только три голкипера не пропускали, и один из них – Акинфеев, продливший накануне свой контракт с «армейцами». Игоря порадовал не только давний напарник Марио, но и молодой тезка Дивеев. Защитник ЦСКА успел забить гол – отличился в концовке после паса Заболотного в контратаке. А до этого полтора часа играл так, что атака «Ростова» ни разу не попала в створ ворот. Дивеев по привычке снял весь верх.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Макарчук хорошо смотрелся на позиции левого латераля против «Динамо», но с соперником справились без его прямого участия. А вот «Крылья Советов» дома не планировали уступать «Локомотиву». Если бы не передача Тикнизяна на Жемалетдинова, то Гильерме отправился бы в отпуск после нулевой ничьей. Наир создавал моменты, а самое главное – страховал в защите, поэтому Зиньковский и Сарвели не навредили «Локомотиву».

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи») – вожак тура

Да, забил в свои ворота, причем красиво, с кем не бывает? Зато после этого лидер «Сочи» показал себя у чужих владений. Сначала отдал голевую передачу на Касьерру, когда Матео оформлял дубль и подтверждал преимущество гостей. Позже были еще крутые передачи, затем сам Кристиан реализовал пенальти. Гол плюс пас, а еще пасы с точностью в 81 % и семь удачных действий без мяча – в отборе эквадорец по-прежнему хорош.

Даниел Мишкич («Урал»)

Рвался в сборную тура после матчей против «Уфы» и «Динамо», когда тоже забивал, но опередил конкурентов в тридцатом туре. «Урал» отправился в гости к «Арсеналу», который уже вылетел, но команда из Тулы очевидно хотела порадовать местную публику на прощание с РПЛ . Вот только Марков удалился в первом тайме, а к голу Августиняка добавился точный удар Мишкича. Даниел успел и в защите сыграть, и в атаке.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Наконец Облякова – мастера последних передач, не запирали ни на левом фланге, ни в опорной зоне. Появился на позиции «десятки», сыграл с душой. Понятно, что «Ростов» особо не сопротивлялся, но это их проблемы. Иван позволил Фернандесу отпраздновать гол на прощание, а во втором тайме отличился сам после хлесткого удара мимо защитников. Выстрел Ивана стал третьим из четырех результативных для ЦСКА , игра была сделана.

Владислав Камилов («Уфа») – джокер тура

Когда полузащитник вышел на замену, то «Уфа» была командой ФНЛ . Когда сравнял счет – по-прежнему отправлялась в низшую лигу. Лишь когда Агаларов отдал передачу на Ортиса – еще одного футболиста, вышедшего на замену, Камилов мог поверить в выход в стыки. Позже все вместе едва не пережили инфаркт, когда Лисакович во второй раз отправился к «точке», но «Уфе» повезло. И в основе везения – своевременный гол Владислава, причем вся комбинация прошла через него.

Нападающий

Матео Касьерра («Сочи») – эффективность недели

Три удара – три гола, классика от Касьерры. Матео забил 14 мячей, отдал 4 голевые передачи за сезон. Похоже, прощается с «Сочи», и это большая потеря для РПЛ , ведь колумбийцу всего двадцать пять лет, мог вырасти и показать себя с лучшей стороны еще не раз. Матео хорошо открывается, умеет обманывать защитников, прекрасно чувствует партнеров и не является эгоистичным центральным форвардом. Оборона «Динамо» ему помогала, но и сам многое умеет.

Главные тренеры

Алексей Стукалов («Уфа») и Владимир Федотов («Сочи»)

Стукалов после невероятного спасения потерял сознание, но все хорошо. «Уфа» показала и волю, и тренерскую смекалку – оба гола забили парни, вышедшие на замену, наколдовала удачу. А вот «Сочи» Федотова показал тренерскую магию в Москве. Классическая команда, которая без наставника развалится. Владимир Валентинович, вероятно, лучший тренер сезона. И хотя Семак стал чемпионом, ресурсы «Зенита» и «Сочи» смешно сравнивать. Но скромность заявки не помешала второй команде РПЛ обыграть первую. С третьим в таблице «Динамо» разобрались жестче – на домашнее поражение в один мяч ответили разгромом 1:5 в Москве.

Победы тура. «Уфа» и «Сочи»