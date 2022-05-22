Символическая сборная 30-го тура. Прощальный аккорд Фернандеса, волевая «Уфа» и неудержимый «Сочи»

Увидели безумные матчи в Москве и Казани.
Вратарь
Станислав Агкацев («Краснодар») – реакция тура
Молодой голкипер «горожан» успешно подменил Сафонова. И хотя матч не имел турнирного значения, «Ахмат» атаковал с желанием. Пять раз Агкацев спас свою команду, пропустил всего однажды. Зато с пенальти справился красиво – удар был сложным и довольно сильным. Это дополнительная причина похвалить вратаря в туре, где почти все его коллеги пропускали смачно и часто.
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА) – прощание сезона
Фернандеса будет не хватать. Приостановил карьеру – не часто такое в футболе видим. Объяснил «выгоранием», но еще посмотрим, не окажется ли Марио после хорошего отдыха в одном из бразильских клубов. Пока уезжает на родину после гола и паса, который привел к успешному удару Гбамена. Этот легионер тоже уходит, как и Дзагоев. Но Алан не сумел проститься с ЦСКА на поле – поддерживал команду на трибунах вместе с фанатами.
Лукас Масоэро («Нижний Новгород»)
Кержакову не придется тянуть нервы в стыковых матчах. «Зенит» впервые с октября проиграл в РПЛ, снова уступил середняку – в прошлый раз речь шла об «Арсенале», снова проиграл на выезде. «Нижний Новгород» не позволил Сергееву и Дзюбе забить. Кто подчищал за напарниками чаще всего? Аргентинец Мосаэро, ведь у Лукаса 10 выносов мяча, 6 перехватов и три отбора. Российский состав атаки Семака не смог сравнять счет.
Родригао («Сочи») – стабильность тура
Стандартный участник сборной тура в этом сезоне, бразилец руководит защитой своей команды. Хотя Нобоа забил в свои ворота, дальше Родригао сделал все, чтобы Адамов не сильно переживал. У защитника 2 отбора, 4 перехвата, 6 выносов мяча от ворот. Играл против результативной атаки «Динамо», но замены Шварцу не помогли, защитники сыграли достаточно внимательно в открытом матче с почти тремя десятками ударов на две команды.
Игорь Дивеев (ЦСКА)
В результативном туре только три голкипера не пропускали, и один из них – Акинфеев, продливший накануне свой контракт с «армейцами». Игоря порадовал не только давний напарник Марио, но и молодой тезка Дивеев. Защитник ЦСКА успел забить гол – отличился в концовке после паса Заболотного в контратаке. А до этого полтора часа играл так, что атака «Ростова» ни разу не попала в створ ворот. Дивеев по привычке снял весь верх.
Наир Тикнизян («Локомотив»)
Макарчук хорошо смотрелся на позиции левого латераля против «Динамо», но с соперником справились без его прямого участия. А вот «Крылья Советов» дома не планировали уступать «Локомотиву». Если бы не передача Тикнизяна на Жемалетдинова, то Гильерме отправился бы в отпуск после нулевой ничьей. Наир создавал моменты, а самое главное – страховал в защите, поэтому Зиньковский и Сарвели не навредили «Локомотиву».
Полузащитники
Кристиан Нобоа («Сочи») – вожак тура
Да, забил в свои ворота, причем красиво, с кем не бывает? Зато после этого лидер «Сочи» показал себя у чужих владений. Сначала отдал голевую передачу на Касьерру, когда Матео оформлял дубль и подтверждал преимущество гостей. Позже были еще крутые передачи, затем сам Кристиан реализовал пенальти. Гол плюс пас, а еще пасы с точностью в 81 % и семь удачных действий без мяча – в отборе эквадорец по-прежнему хорош.
Даниел Мишкич («Урал»)
Рвался в сборную тура после матчей против «Уфы» и «Динамо», когда тоже забивал, но опередил конкурентов в тридцатом туре. «Урал» отправился в гости к «Арсеналу», который уже вылетел, но команда из Тулы очевидно хотела порадовать местную публику на прощание с РПЛ. Вот только Марков удалился в первом тайме, а к голу Августиняка добавился точный удар Мишкича. Даниел успел и в защите сыграть, и в атаке.
Иван Обляков (ЦСКА)
Наконец Облякова – мастера последних передач, не запирали ни на левом фланге, ни в опорной зоне. Появился на позиции «десятки», сыграл с душой. Понятно, что «Ростов» особо не сопротивлялся, но это их проблемы. Иван позволил Фернандесу отпраздновать гол на прощание, а во втором тайме отличился сам после хлесткого удара мимо защитников. Выстрел Ивана стал третьим из четырех результативных для ЦСКА, игра была сделана.
Владислав Камилов («Уфа») – джокер тура
Когда полузащитник вышел на замену, то «Уфа» была командой ФНЛ. Когда сравнял счет – по-прежнему отправлялась в низшую лигу. Лишь когда Агаларов отдал передачу на Ортиса – еще одного футболиста, вышедшего на замену, Камилов мог поверить в выход в стыки. Позже все вместе едва не пережили инфаркт, когда Лисакович во второй раз отправился к «точке», но «Уфе» повезло. И в основе везения – своевременный гол Владислава, причем вся комбинация прошла через него.
Нападающий
Матео Касьерра («Сочи») – эффективность недели
Три удара – три гола, классика от Касьерры. Матео забил 14 мячей, отдал 4 голевые передачи за сезон. Похоже, прощается с «Сочи», и это большая потеря для РПЛ, ведь колумбийцу всего двадцать пять лет, мог вырасти и показать себя с лучшей стороны еще не раз. Матео хорошо открывается, умеет обманывать защитников, прекрасно чувствует партнеров и не является эгоистичным центральным форвардом. Оборона «Динамо» ему помогала, но и сам многое умеет.
Главные тренеры
Алексей Стукалов («Уфа») и Владимир Федотов («Сочи»)
Стукалов после невероятного спасения потерял сознание, но все хорошо. «Уфа» показала и волю, и тренерскую смекалку – оба гола забили парни, вышедшие на замену, наколдовала удачу. А вот «Сочи» Федотова показал тренерскую магию в Москве. Классическая команда, которая без наставника развалится. Владимир Валентинович, вероятно, лучший тренер сезона. И хотя Семак стал чемпионом, ресурсы «Зенита» и «Сочи» смешно сравнивать. Но скромность заявки не помешала второй команде РПЛ обыграть первую. С третьим в таблице «Динамо» разобрались жестче – на домашнее поражение в один мяч ответили разгромом 1:5 в Москве.
Победы тура. «Уфа» и «Сочи»
ЦСКА разбил «Ростов», но футболисты Карпина могли выйти на поле в пляжных тапочках, для них сезон закончен. «Нижний Новгород» победил, но не переиграл «Зенит». И опять соперник был без мотивации. А вот «Сочи» и «Уфа» встретили прямых оппонентов в борьбе за «серебро» и спасение соответственно. Команды Стукалова и Федотова выиграли, и хотя в первом случае были на грани провала – казанцы били пенальти после завершения сотой минуты матча, в финале увидели два локальных триумфа. Тридцатый тур получился невероятно ярким и событийным.
Ну вроде все на своих местах. Особо хочется выделить Станислав Акгацева. Он уже во второй раз по ходу сезона показал, что краснодарская вратарская линия богата не только Сафоновым. Станислав творил настоящие чудеса в фрейме в партии с Ахматом и стал одной из главных причин ничьей в этом матче. Главный сэйв кубанский кипер совершил под занавес первого тайма, отразив пенальти в исполнении Умаева (а за матч сделал пять сейвов ). Краснодар набрал 50 очков и финишировал на 4-м месте, которое, если бы не еврокубковый бан, дало бы право на выступление в Лиге конференций.
Ну вроде все на своих местах. Особо хочется выделить Станислав Акгацева. Он уже во второй раз по ходу сезона показал, что краснодарская вратарская линия богата не только Сафоновым. Станислав творил настоящие чудеса в фрейме в партии с Ахматом и стал одной из главных причин ничьей в этом матче. Главный сэйв кубанский кипер совершил под занавес первого тайма, отразив пенальти в исполнении Умаева (а за матч сделал пять сейвов ). Краснодар набрал 50 очков и финишировал на 4-м месте, которое, если бы не еврокубковый бан, дало бы право на выступление в Лиге конференций.