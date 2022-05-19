Триумфаторы из «Айнтрахта» и британские бойцы. Символическая сборная Лиги Европы 2021/22 

1652984753

19 мая 2022, 21:25

Угадайте, кто попал в состав?

Лига Европы отстрелялась первой из трех турниров УЕФА , проводящихся в этом сезоне. «Айнтрахт» завладел Кубком УЕФА и отправил внушительную делегацию в «идеальную команду» завершившегося розыгрыша Лиги Европы. А кто, помимо «орлов», летал так же высоко?

Вратарь

Кевин Трапп («Айнтрахт»; Германия)

Самый высокий рейтинг среди вратарей на WhoScored у отразившего два пенальти на групповой стадии Александра Селихова — 8.04, очень жаль, что в плей-офф «Спартак» мы так и не увидели. Выбирали первого номера символической сборной из двух финалистов, Трапп опередил МакГрегора только по итогам решающего матча, где внес решающий вклад в победу «Айнтрахта»: в концовке дополнительного времени Кевин совершил классный сэйв после удара в упор и спокойно разобрался со штрафным в исполнении Тавернье, а в серии пенальти отбил удар Аарона Рэмзи.

Защитники

Джеймс Тавернье («Рейнджерс»; Англия)

Лучшим бомбардиром Лиги Европы стал капитан «Рейнджерс», забивший 7 голов. И пусть 4 из них Джеймс провел с пенальти, результат все равно выдающийся для футболиста, выступающего на позиции правого защитника. А ведь в первом туре группового этапа Тавернье отметился автоголом в проигранном матче против «Лиона» (0:2), да и вообще осенью отметился только одним ассистом. Все 7 голов Джеймс забил в играх на вылет: три мяча «Боруссии», два «Браге», по одному «Црвене Звезде» и «РБ Лейпцигу». Отличился на каждой стадии плей-офф, кроме финала.

Коннор Голдсон («Рейнджерс»; Англия)

Тавернье — атакующий защитник «Рейнджерс», а Голдсон занимался непосредственными обязанностями игрока линии обороны. Надежная, а порой и самоотверженная игра Коннора помогала «Рейнджерс» держаться на плаву в тех матчах, где соперники доминировали и прижимали шотландцев к воротам МакГрегора. Крутая игра на втором этаже и добрый десяток заблокированных ударов из опасных позиций стали вкладом Голдсона в классный еврокубковый сезон «джерс».

Крейг Доусон («Вест Хэм»; Англия)

Доусон начинал сезон за спинами Огбонны и Зума, но из-за травм коллег стал самым востребованным центрбеком «Вест Хэма». На поле Крейг не щадит ни себя, ни тех парней напротив, с ним шутки плохи. Попутно чертит классные диагонали, через которые «Вест Хэм» традиционно выходит в атаку, а еще забил пару голов. Один из них — в ворота «Лиона» в гостевом матче, где ВХ выиграл 3:0. За эту игру Доусон даже получил клубную награду «Лучший индивидуальный перформанс сезона».

Филип Костич («Айнтрахт»; Сербия)

Важнейший во всех смыслах футболист «Айнтрахта» прочно привязан к левой бровке, что не мешает Костичу исполнять функции плеймейкера. Филип отвечает за переключение передач и доставку мяча к чужим воротам, в финальных фазах атак тоже исключительно важен и продуктивен: у него 3 гола и 4 ассиста, в том числе в финале. А бенефисом Костича стал матч на «Камп Ноу», где Филип своими 2+1 прибил «Барселону».

Полузащитники

Джибриль Соу («Айнтрахт»; Швейцария)

Футболисты «Айнтрахта» составляют костяк символической сборной Лиги Европы. А как иначе? Речь о победителе турнира, который не потерпел ни одного поражения. Соу принял участие в 12 из 13 матчей, в каждом брал на себя большой объем полезной работы в центре поля, пресекал чужую созидательную активность и «округлял» ничейные мячи для партнеров.

Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия)

Первоклассный полузащитник, который умеет на поле многое, если не все. Футболистов такого класса не хватило финальному матчу, где чувствовался недостаток решительных мастеров с обеих сторон. Райса и «Вест Хэм» остановил как раз «Айнтрахт», в ворота которого мяч никак не шел, к тому же в ответной игре «молотобойцы» остались в меньшинстве уже на 17-й минуте.

Дайчи Камада («Айнтрахт»; Япония)

25-летний японский полузащитник — один из главных активов «Айнтрахта» на трансферном рынке, может уехать из Франкфурта за хорошие деньги. Дайчи играет тонко и умно, он придумывал атаки и не тушевался, когда нужно было их завершать (5 голов). Камада классно использует пространство перед чужой штрафной и использует аритмичные паузы при работе с мячом, что свойственно большим мастерам.

Нападающие

Райан Кент («Рейнджерс»; Англия)

Моторчик из «Рейнджерс». Райан всегда дает движение, продвигает мяч вперед и кружит головы соперникам своей неуемной энергией. Кент не так часто добирается до прямых результативных действий (1+3 в Лиге Европы), зато с одинаковой скоростью бежит и в атаку, и в оборону, настоящий командный игрок.

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция)

Еще один футболист, который мог украсить финал Лиги Европы своей игрой, но его команда была остановлена «Рейнджерс» в полуфинале. Сам Кристиан забил четыре мяча в плей-офф, поразил ворота «Реала Сосьедад», «Аталанты» (дважды) и «Рейнджерс», а вообще этот сезон получился прорывным для француза — сделал больше 50 результативных действий во всех турнирах, был признан самым ценным футболистом немецкой Бундеслиги.

Сантос Борре («Айнтрахт»; Колумбия)

Колумбийский форвард «Айнтрахта» забил 4 гола и сделал 2 ассиста в Лиге Европы, причем в четырех последних матчах турнира не уходил с поля без результативного действия: забил в ворота «Барсы» на «Камп Ноу», отметился результативным пасом в гостевом матче против «Вест Хэма» и забил единственный гол в ворота «молотобойцев» дома. В финале именно Борре обманул защитников «Рейнджерс» и сравнял счет во втором тайме, а в послематчевой серии реализовал решающий пенальти.

Тренеры

Оливер Глазнер («Айнтрахт»; Австрия)/Джованни ван Бронкхорст («Рейнджерс»; Нидерланды)

И «Айнтрахт», и «Рейнджерс» в этом розыгрыше Лиги Европы прыгнули выше головы — никто не ждал эти команды в финале турнира, на победу в котором претендовали «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Аталанта», «Наполи», «Севилья», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг». Будет несправедливо отметить только победителя, чьи футболисты выиграли «лотерею» с перевесом в один точный удар. Глазнер и ван Бронкхорст проделали классную работу, часто именно их точные и смелые решения позволяли «Айнтрахту» и «Рейнджерс» оказываться успешнее опасных противников. Друг другу Оливер и Джованни не проиграли, серия пенальти не в счет, поэтому пусть будет тренерский тандем.