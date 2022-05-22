«Норвич» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 14:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Тоттенхэм», который состоится 22 мая 2022 года

«Норвич»

«Канарейки» уже давно потеряли все шансы на сохранения места в АПЛ и доигрывают сезон, морально готовя себя к возвращению в Чемпионшип. Перед заключительным туром «Норвич» идет на последнем месте в турнирной таблице с 22 набранными очками и имеет серию поражений из нескольких матчей подряд, только в последнем туре добыв ничью. В матче с «Тоттенхэмом», который борется за место в Лиге Чемпионов, у хозяев будет крайне мало шансов зацепиться за очки.

15 мая «Норвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а 11 числа команда крупно проиграла на выезде «Лестеру» (0:3).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находились не в лучшей ситуации, относительно борьбы за четвертое место, однако красивая и принципиальная победа над «Арсеналом» поменяла все наоборот. Сейчас именно «Тоттенхэм» идет на четвертой позиции с 68 баллами и серией без поражений. Выездной матч с последней командой АПЛ не должен стать для подопечных Антонио Конте большой проблемой, если исключить недооценку сопеника.

15 мая «Тоттенхэм» обыграл на своем поле «Бернли» (1:0), а 12 числа команда переиграла «Арсенал» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 10.5

Ничья – 5.9

Победит «Тоттенхэм» – 1.28

Статистика

«Норвич» смог одержать всего одну победу из десяти последних матчей в АПЛ

«Тоттенхэм» не проигрывает уже пять поединков подряд

«Тоттенхэм» выиграл четыре из шести последних матчей с «Норвичем»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Лондонский клуб не имеет права терять очки в предстоящей встрече и должен побеждать, чтобы обеспечить себе четвертое место по итогам сезона, независимо от результатов «Арсенала».