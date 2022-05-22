Снова Ибрагимович, командная работа и гонка на истощение. «Милан» — чемпион

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22 мая 2022, 23:31

«Милан» спустя 11 лет стал чемпионом Италии. «Соккер.ру» — о титуле, завоеванном в последнем туре.

Дотянули до последнего

Пока все восхищаются тем, насколько плотной была борьба за чемпионство в Англии, а также очередным титулом «Манчестер Сити», немного в тени остался триумф в Италии, где тоже все решалось в последний момент. Правда, к финальному туру «Милан» подошел с отрывом в два очка от «Интера», и «россонери» устраивала даже ничья в заключительной встрече с «Сассуоло» на выезде. А «нерадзурри» необходимо было непременно обыгрывать «Сампдорию».

Со своей задачей «Интер» справился, обыграв генуэзцев со счетом 3:0. Причем все три мяча были забиты в восьмиминутном отрезке с 49-й по 57-ю минуту. Но к тому времени вряд ли сами «нерадзурри» верили в успех, потому что «Милан» уже к концу первого тайма вел со счетом 3:0 у «Сассуоло». А в перерыве игроки «Интера» наверняка посмотрели, как там дела у конкурента. И результат вряд ли их обнадежил. Но сделали все, что от них зависело в любом случае.

Спустя 11 лет

Этот чемпионский титул для «Милана» невероятно ценен. «Россонери» с его помощью переживают качественный переход. Ведь несколько лет подряд над этим клубом многие насмехались. Над попытками «Милана» построить что-то мощное, яркое, над провалами, над разрушением планов и построением новых.

Казалось, что в «россонери» запущен цикл, которому нет конца и края – болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» поймут это ощущение. И вот теперь блок снят. Да, «Милан» заслуживал бы иного восприятия и оценки, даже если бы стал лишь вторым. Но сполна насладиться возвращением великого клуба можно было лишь с помощью завоевания им чемпионского титула.

В предыдущий раз «Милан» выигрывал чемпионат Италии в теперь уже далеком 2011 году. Это была совсем другая команда. Хотя есть у нее нечто общее с нынешним «Миланом» — Ибрагимович в составе. Да, тогда он тоже был в «Милане» и брал чемпионство. С тех пор Златан прожил целую отдельную футбольную жизнь. Успел стать легендой ПСЖ , пошумел в «Манчестер Юнайтед» и даже за океаном навел смуту, поиграв ярко за «Лос-Анджелес Гэлакси».

А в 2020-м вернулся в «Милан», где от него ничего серьезного не ждали. Но даже в нынешнем сезоне, когда Ибрагимович на поле выходил редко из-за проблем со здоровьем, сам дух могучего эпатажного шведа будто заряжал команду. Недаром его во время трансляций режиссеры выхватывали чуть ли не чаще, чем главного тренера.

Для коллекционеров

И этот триумф будет красивой точкой в невероятной карьере Ибрагимовича, хотя в биографии шведа это уже 32-й титул и 12-й – чемпионский. Он трижды выигрывал Серию А с «Интером», два раза брал чемпионат Италии с «Ювентусом», но те титулы аннулированы. Выигрывал четыре раза чемпионат Франции с ПСЖ , с «Барселоной» побеждал в Испании, с «Аяксом» — в Нидерландах, причем дважды.

Любопытно, что для тренера «Милана» Стефано Пиоли трофей стал вообще первым в тренерской карьере. Ранее он работал с «Фиорентиной», «Лацио», «Болоньей», «Палермо» и «Интером». Для «Милана» титул важен еще и с той точки зрения, что он стал для него 19-м в Серии А. По числу чемпионств «россонери» догнали «Интер».

Вдалеке перед ними остался только «Ювентус» с 36 чемпионствами. Если говорить о трофеях в целом, то и тут «Милану» пришлось долго ждать. Предыдущий «россонери» брали в 2016 году, когда выиграли Суперкубок Италии, одолев «Ювентус».

Командный успех

История «Милана» привлекает еще и тем, что в составе клуба нет выраженных звезд, которые могли бы тащить на себе всю дорогу. Каждый включался в нужный момент и брал на себя ответственность, выручая. Уже упомянутый Ибрагимович воодушевлял вместе с тренером, а порой блистал и на поле – в критический момент он мог выручить. А мог выручить и Леау, и Кессье, и Ребич, и Эрнандес – в этом весь «Милан», в этом его сила.

Особенно показательной можно считать историю с вратарями. «Россонери» изо всех сил цеплялись за звездного Доннарумму, который в конце концов отчалил в ПСЖ , вымотав предварительно все нервы. Казалось, что вариант с приглашением Меньяна из «Лилля» — это попытка заткнуть дыру удобным с рыночной точки зрения игроком, который не имеет яркой прессы за пределами Франции, где перед этим Мик стал чемпионом.

Но что мы видим? В этом сезоне Меньян по всем показателям демонстрирует более эффектные цифры, чем Доннарумма в своем лучшем состоянии. Меньян не так раскручен, не так известен, но свою главную задачу он выполняет – Мик прекрасно встроен в команду, в ее эмоциональную и игровую структуру. Обе части невероятно важны, поскольку в такой плотной гонке психология зачастую выходит на первый план. Сколько мы знаем историй, когда команды перегорали и выпускали все из своих рук. Посмотрите на тот же «Арсенал», который бездарно растерял фору перед «Тоттенхэмом» и оказался вне Лиги чемпионов.

Собрались в нужный момент

В Англии «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» гнались ноздря в ноздрю, а каждое потерянное очко воспринималось на уровне сенсации. В Италии все происходило не так. Здесь не было такого тотального доминирования двух миланских клубов. Они чаще теряли очки, переживая совершенно разные отрезки по ходу сезона. Инициатива переходила из рук в руки. Вопрос оставался в том, кто дрогнет последним и позволит оппоненту выйти в лидеры.

Дрогнул «Интер». И случилось это за пять туров до конца сезона. В матче с «Болонье», когда миланцы повели после быстрого гола, а в конце встречи пропустили дважды и проиграли. Тогда казалось, что еще появится шанс. Но с того матча и «Интер», и «Милан» шли без потерь очков. Победная серия «Интера» на финише составила четыре матча, а «Милан» был более собранным, и его серия длилась шесть матчей.

А если взглянуть шире? За последние десять туров чемпионата «Милан» потерял четыре очка, дважды подряд сыграв вничью со счетом 0:0 – с «Болоньей» и «Торино». Могло показаться, что команда выдохлась. Но она оперлась на плечи своей защиты во главе с Меньяном, взяла передышку, после которой устроила финишный рывок. «Интер» на этом же отрезке в десять туров потерял пять очков – помимо поражения от «Болоньи» была ничья с «Фиорентиной» (1:1).

Видим, что заключительная часть чемпионата проходила в режиме выгрызания преимущества по баллу фактически. Если говорить о дистанции всего сезона, то существенных кризисов у «Милана» не было. Порой случались сдвоенные матчи с потерями очков. Кризисным можно назвать разве что отрезок с начала ноября до конца декабря. Тогда в шести турах «россонери» выиграли только дважды, два раза сыграли вничью и дважды проиграли.

У «Интера» такой же кризисный отрезок случился позднее. Но он был более существенным и сыграл ключевую роль. В девяти турах с начала февраля до конца марта «Интер» выиграл только два матча, дважды проиграл и допустил аж пять ничьих. Вот тогда-то «Интер» и потерял вероятное стратегическое преимущество.