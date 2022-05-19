«Айнтрахт» вырвал первый еврокубок за 42 года в серии пенальти. Удар Рэмзи и нога Траппа решили судьбу финала ЛЕ

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сегодня, 01:21

«Соккер.ру» — о решающем матче.

Способны на большее

Первая часть матча, которая получилась достаточно внушительной по размеру, оставила неоднозначное впечатление. Обе команды явно опасались друг друга, опасались самого факта своего присутствия в финале и осознания этого. Это ощущалось в каждом движении и действии, в том, как тот или иной футболист включался в борьбу, открывался или делал обостряющие передачи. Все это прокручивалось многократно в голове и делалось тяжелее, чем обычно.

Безусловно, такой груз ответственности не мог не сказаться на картине игры. Но в то же время матч в первой своей части не был простым перекатыванием мяча с боязливыми забросами и стандартами с почтительного расстояния. Все-таки «Айнтрахт» не мог работать в непривычной для себя динамике. Поэтому немцы то и дело работали на вскрытие игры и прорывались в свободные зоны, тогда как шотландцы действовали более сдержанно.

Это обусловило ощущение некоего перевеса на стороне «Айнтрахта», чей капитан Себастьян Роде после удара шипами по голове в дебюте продолжил играть с рассечением. Действительно, мяч гораздо чаще бывал у ворот «Рейнджерс». К 50-й минуте немцы нанесли 13 ударов по воротам, а шотландцы всего лишь три. Но при этом только три попытки у «Айнтрахта» были точными, а у «Рейнджерс» — одна. О тяжелом дебюте для команды ван Бронкхорста можно судить хотя бы по тому, что к 25-й минуте на восемь ударов «Айнтрахта» «Рейнджерс» не ответил ни одним. С другой стороны, немцы после 25-й минуты в створ чужих ворот не попадали вплоть до своего гола, то есть до 69-й минуты.

Действительно, уже во второй части первого тайма шотландцы выровняли игру, пусть и реже подбирались к воротам. Они больше контролировали мяч – под 55 процентов времени. Старались играть более размеренно. Но в обоих случаях можно было говорить, что команды способны на гораздо более интенсивный и яркий футбол. Статус финала и неожиданных его участников вынудил их так играть. Ведь примерно никто не прогнозировал подобной пары в решающем матче. А завоеванный трофей для любой стороны стал бы историческим. Как от этого абстрагироваться?

Обмен ошибками

Безголевое напряжение могло быть взорвано лишь временем или какими-то вопиющими ошибками. Второе командам оказалось ближе. Все-таки нервозность накрывала не только атакующих игроков, которые не могли толком разыграть комбинацию и завершить ее из-за дрожи в ногах и помутнения в головах. Более уверенно игравший «Айнтрахт» решил и тут сыграть «первым номером», совершив грубую ошибку.

Началось все с заброса и неловкой скидки Соу на своей половине поля. Мяч он отправил к своим воротам на Арибо. Того имел шанс остановить Тута, однако разворачивался как-то медлительно и проигрывал оппоненту перед штрафной метра полтора. Не нашел ничего лучше, чем совершить какой-то неуклюжий прыжок с падением. То ли он хотел схватить Арибо, но в последний момент подумал, что получит красную карточку, то ли сидящий на трибуне шотландский Хоттабыч околдовал его, но факт остается – Тута рухнул, путь в штрафную для Арибо был открыт, он не стал дожидаться, когда напарник Туты примчится на выручку, а Трапп сократит угол обстрела. Взял и пробил низом мимо голкипера.

Можно было ожидать какого-то взрыва, яркого всплеска в игре, навала от яростного «Айнтрахта», которому фанаты не простили бы малодушия. На деле ожидания оправдались лишь частично. Да, немцы активизировались. Но это не было штурмом отчаяния. Потому что в кои-то веки «Айнтрахт» не подвела реализация. И не обошлось без ошибок уже в защите «Рейнджерс».

Мастер подач Костич с левого фланга ушел от Тавернье и прострелил во вратарскую, а там вроде бы Борре был надежно прикрыт с двух сторон Голдсоном и Бэсси. Но это тот случай, когда каждый понадеялся на другого. В итоге нога Борре была ловко подставлена, и мяч оказался в сетке. А два центральных защитника «Рейнджерс» остались смотреть друг на друга, разводя руки.

Испугались активности

А настоящими эти команды мы так и не увидели. В первой части матча игру определяла осторожность и опасения за результат при высоком уровне ответственности. В короткой второй части голевые возможности определялись индивидуальными ошибками. Вот вроде бы после них можно было ждать другого футбола. Но он снова вернулся к формату первой части.

И тут уже не только ответственность накладывалась. Она приобрела немного другой оттенок – теперь с каждой минутой приближался финальный свисток, и цена ошибки росла посекундно. Своими голами команды напомнили себе о том, что не безгрешны. Это их еще больше испугало. Ну и, конечно, жара в Севилье. Вкупе с напряжением она привела к тому, что команды устали, так и не разыгравшись.

Поэтому третья внушительная часть матча проходила в медленной борьбе. Да, снова «Айнтрахт» был динамичнее, а «Рейнджерс» основательнее. Но первые слишком торопились в своих неподготовленных ударах издали в защитников, а вторые порой убегали в контратаки. Пусть и крайне редко. Все от страха и волнения, сковывающих способность тонко разыгрывать комбинации, спешили и лупили почем зря.

На этом фоне попытки тренеров с обеих сторон как-то перестроить игру и схему не очень работали – общая картина сохранялась неизменной. Любопытным получился ход «Рейнджерс» с выходом джокера Руфа лишь на 116-й минуте. Это словно взорвало игру – возник самый опасный момент матча, например, после его рывка. Да и в целом шотландцы мощно придавили соперника на несколько последних минут. Было бы красиво вот так терпеть 116 минут и взорвать игру одной заменой на самом финише. Но все же игра перешла в серию пенальти.

Цифры

Все же серия пенальти в качестве развязки для такой равной пары выглядела достаточно логично. Пусть она и сведена к отдельным ударам, которые многие любители футбола обесценивают в качестве определяющего аргумента в любом споре. Особенно когда на кону целый трофей. Интересно, что перед серией у вратарей даже похожая статистика в карьере по пенальти была. Оба отразили по 18 пенальти, Трапп не отразил 43 штуки за свою карьеру, а Макгрегор – 40. Судьбу этой серии решила нога Траппа, а точнее, не самый лучший удар Рэмзи, который стал единственным, кто не реализовал свой удар. Кажется, шуток и мемов про Аарона прибавится. Весь огромный путь был проделан для того, чтобы случился этот один удар. Впрочем, в любом случае в конце нас ждала бы драма – у одних или других.

Визуально «Айнтрахт» в этом матче был активнее и опаснее. Но статистика говорит в пользу абсолютно равного матча. «Айнтрахт» провел 57 атак против 54 у «Рейнджерс» — разница невелика. Немцы нанесли 22 удара по воротам против 14 у шотландцев, но последние были точнее – 6:4 по попаданиям в створ. Да и самый опасный момент в игре был у них. Контролировали мяч «рейнджеры» тоже лучше – 54 процента времени, совершили 413 передач против 374 у «Айнтрахта». Пробежали за два часа немцы чуть больше – 152 километра против 147,5 км у «Рейнджерс». Но главное, что до своего первого трофея за 42 года «Айнтрахт» все же «добежал».