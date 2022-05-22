Казанский хоррор. Промах Лисаковича отправил «Рубин» в ФНЛ

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22 мая 2022, 00:04

Проиграв на своем поле «Уфе», «Рубин» напрямую вылетел в ФНЛ . «Соккер.ру» — о драме казанцев.

Что случилось?

Вылет «Рубина» — одна из главных драм концовки чемпионата. Казанцы спустя 19 сезонов, среди которых нашлось место и чемпионству в РПЛ , возвращаются в ФНЛ . Настоящая трагедия, в которую мало кто верил. Еще и потому, что у Леонида Слуцкого сохранялась весьма солидная репутация, несмотря на все мучения, которые переживала его команда во второй части сезона.

В итоге Слуцкий стал всего лишь вторым тренером, имеющим чемпионский опыт, который вылетел из РПЛ . Предыдущим был Валерий Газзаев, который становился чемпионом с ЦСКА , но вылетел из РПЛ в 2013 году с «Аланией».

Широкая черная полоса

На протяжении всего сезона «Рубин» играл четкими полосами, перемежая периоды просветления с отрезками безнадеги. Но так получилось, что фактически вся вторая часть сезона оказалась сплошной черной полосой, слишком широкой, чтобы клуб выжил в РПЛ . Началась вторая часть с поражения от «Зенита» на выезде.

Хотя там были все шансы зацепиться за очки, если кто помнит. После двух пропущенных мячей казанцы сравняли счет благодаря дублю Лисаковича, но пропустили уже после 90-й. Сейчас можно вспоминать массу таких обидных потерь очков, и каждый из случаев мог потенциально спасти казанцев.

После поражения от «Зенита» была победа над «Ахматом» (2:1), вырванная в концовке. И тогда казалось, что «Рубин» все еще в безопасности. О вылете вряд ли кто-то мог даже помышлять. Да даже о стыковых матчах – были кандидаты более вероятные и безнадежные. Но вот затем казанцы посыпались.

В следующих десяти турах «Рубин» набрал только четыре очка, сыграв вничью со «Спартаком» (1:1) и обыграв «Арсенал» (1:0). Вернемся к обидным поражениям. От «Химок» (2:3) пропустили третий после 90-й минуты, от «Краснодара» (0:1) – на 84-й пропустили решающий, от «Локомотива» (0:1) – на 87-й, и вот теперь от «Уфы» (1:2) – после 90-й.

Чудовищная неспособность сохранять концентрацию, расхлябанность и несобранность, слабохарактерность – вот, пожалуй, о чем говорят все эти результаты. О шести пропущенных мячах от «Сочи» и ЦСКА говорить отдельно не стоит – это был апофеоз беспомощности.

Финальная драма

Но даже при всем этом безобразии, которое представляла из себя игра «Рубина», он до последнего имел отличные возможности остаться в РПЛ или хотя бы обеспечить себе участие в стыковых матчах. Для этого нужно было не проигрывать «Уфе» дома в заключительном туре. «Уфе», на которой давно многие ставили крест, несмотря на чудеса лучшего бомбардира лиги Агаларова.

И поначалу план свой казанцы вроде как выполняли. В первом тайме им даже удалось заработать пенальти, который реализовал Лисакович. Отметить гол он решил оригинально, сделав селфи со всей командой. Кто мог подумать, что ждет команду Слуцкого дальше. Хотя подумать о неладном можно было. С учетом всего того, что в концовках матчей вытворяли казанцы во второй части сезона. Поэтому такое празднование сейчас выглядит крайне преждевременным и слишком самонадеянным. Вероятно, оно надолго войдет в сборник источников для многочисленных футбольных шуточек.

«Уфа» вернулась в игру в начале второго тайма, когда счет сравнял Камилов. Страсти накалялись, а уфимцы в отчаянии бросились на последних минутах в атаку и смогли забить второй усилиями Ортиса. Тут уже настала пора гореть «Рубину». Он мог почти сразу сравнять, но Ломовицкий попал в штангу. А вскоре судья назначил второй пенальти в ворота «Уфы». На поле началась настоящая битва, поскольку все понимали – этот пенальти станет приговором для уфимцев. Но Лисакович от осознания всего груза ответственности перенервничал и попал в штангу. Фактически судьба «Рубина» свелась всего к одному удару и одному промаху, который отправил казанцев в ФНЛ . Сумасшедшая по своему сценарию история.

Очищение ФНЛ

В свое время термин «очищение ФНЛ » был достаточно популярен. Так иронично преподносилась мысль о том, что крупному клубу, который не относится к регулярным прыгунам между лигами, иногда полезно вылететь из высшего дивизиона, чтобы на время уйти из-под давления, общественного внимания и накопившегося вороха проблем, а потом вернуться полностью обновленным. Такое произошло с «Динамо», например.

Вот для «Рубина» этот термин вполне можно применить. Все-таки нельзя списывать все неудачи клуба лишь на то, что он резко лишился множестве легионеров, возникла некоторая кадровая неразбериха во второй части сезона. В ответ резонно кивают в сторону «Ростова» и «Краснодара», которые пережили не менее болезненный, а то и более чувствительный исход легионеров, но не уронили качество игры до дна и смотрелись вполне достойно. Так что дело не только в этом.

Мягкость, которая присуща стилю Слуцкого, вероятно, дала негативный эффект, наложившись на ту атмосферу, которая господствует в «Рубине». Нельзя сказать, что Леонид Викторович – плохой тренер. Но бывает так, что тренер и команда просто не подходят друг другу. Обычно это становится ясно достаточно быстро. Но в данном случае сложилось много факторов.

Уже упомянутый отток легионеров несколько спутал восприятие, привел к подмене причин и следствий, отвлек внимание от системной ошибки, не связанной с качеством состава. Ведь он у «Рубина» явно не хуже, чем у тех, ниже кого казанцы в итоге оказались. Излишне высокий кредит доверия к Слуцкому, его репутация также сдерживали от принятия жесткого решения.