«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и взял титул. Гюндоган спас Гвардиолу, «Ливерпуль» не дождался чуда

Джеррард пытался не поскользнуться, но не получилось.
Гюндоган устроил дикий камбэк за пять минут
Иронично, если бы «горожане» потеряли титул в последнем туре, пропустив от человека с фамилией Кэш («наличка»). Еще и после паса бывшего футболиста «Эвертона» Диня. А очевидный символизм во встрече Джеррарда и Коутиньо против конкурента «Ливерпуля» можно не подчеркивать отдельно, его все заметили. Тренер и атакующий хавбек сделали все, чтобы «Манчестер Сити» проигрывал 0:2 во втором тайме. «Ливерпуль» в параллельной встрече успел пропустить на третьей минуте, сравнять счет, дождался замены вратаря с лучшей реакцией в сезоне АПЛ – португальца Са, но с трудом вымучивал второй мяч.
Поначалу не шла игра ни у одного из двух фаворитов. Но дальше сработали замены. Прибереженный Салах появился на поле и вывел вперед «красных». Но к тому времени Гюндоган, Стерлинг и Зинченко, появившиеся со скамейки, успели организовать три мяча в ворота «Астон Виллы». Фанаты из Бирмингема пели о том, что у них есть кубок чемпионов – троллили Гвардиолу, но два напряженных матча приближались к завершению без трофейного перелома. Хотя по ходу поединков резко выросли шансы «красных» на титул, класса и напора «Манчестер Сити» хватило.
С лета у них будет в чужой штрафной злой Холанд, а пока Гюндоган закрыл навес Стерлинга, Зинченко скинул мяч перед бильярдным ударом Родри, а затем все тот же Илкай первым откликнулся на проход и передачу Де Брюйне. И все это за пять минут! Хотя «Ливерпуль» увеличил преимущество в счете против «Вулверхэмптона», второй мяч Гюндогана сохранил для «горожан» титул. Защитили свое звание. Гвардиола после мяча Коутиньо мог испугаться, но его команда показала характер, которого им так не хватает в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпулю» стоило лучше играть в предыдущих турах, а сегодня праздник на улице «голубой луны».
Кевин Де Брюйне – лучший игрок сезона
Автор чемпионского ассиста, между прочим. Хотя о вручении ему приза игроку сезона можно поспорить, ведь есть Сон и Салах – два других достойных кандидата. Также шикарно смотрелись два фланговых защитника, Александер-Арнольд и Канселу. Хотя Трент и Жоау уступают своим напарникам в звездности и внимании публики. Не так давно Сон постоянно оказывался в тени Кейна, а в новом сезоне Харри брал паузу, прощаясь с мечтами о титуле в составе «Манчестер Сити», а южный кореец выходил на первый план. В результате Сон и Салах стали лучшими снайперами АПЛ – забили по 23 мяча.
У Гвардиолы на поле достаточно звезд, но в этом чемпионате настоящий чемпионский футбол показал именно опытный тридцатилетний Де Брюйне. Возможно, когда-то Кевин пожалеет, что не ушел в «Реал» перед новыми победами «сливочных» в Лиге чемпионов с Зиданом, а пока надеется, что в итоге добавит к внутренним английским титулам заветную европейскую победу в будущем. И хотя даже Гвардиола в начале весны говорил впервые за много лет, что ЛЧ важнее, чем АПЛ, ему и Кевину достался именно английский кубок.
Де Брюйне шикарно провел три десятка матчей. Выпадал только из-за травмы лодыжки и коронавируса. Но бельгийский плеймейкер стабильно поставлял передачи и добавлял меткие удары в разных матчах. «Вулверхэмптону», который сегодня играл против «Ливерпуля», Кевин забил четыре мяча менее двух недель назад. А против МЮ у лидера «горожан» два гола и ассист. Такие представления выдавал не всегда, но по созданным моментам в среднем за девяносто минут ему нет равных. Де Брюйне собирает по 3.5 ключевых паса за полный матч, а дальше идет старина Эриксен – 2.8. Даже Трент и Бруну Фернандеш не смогли угнаться за Кевином.
У «Манчестер Сити» четыре титула за пять лет
Джеррард пытался подарить «Ливерпулю» трофей. Хотя бы так, ведь кто только не был чемпионом Англии, даже француз Паскаль Сиган из «Арсенала», которого не в каждом из аутсайдеров РПЛ можно представить. А Стивен ни разу не выигрывал АПЛ, хотя является легендой турнира. Знаменитое падение в матче против «Челси» все помнят, поэтому Стивен сегодня вывел на поле максимально мотивированную «Астон Виллу». Даже потеря основного голкипера – Эмилиано Мартинес получил травму, не помешала клубу из Бирмингема верить в возможность ничьей.
На большее команда Джеррарда, конечно, не претендовала до матча. Но могла выиграть по ходу, ведь повела в два мяча. С первых минут мячом ожидаемо владели «горожане», а явных моментов у них не было. Шутка ли, «Манчестер Сити» реализовал 3 из 5 ударов в створ, а «Астон Вилла» ответила двумя голами после двух попаданий. «Горожане» могли упустить титул в последний момент нелепо и обидно, но у Гюндогана были планы – большая вечеринка. Илкай, как и Бернарду, относится к типу футболистов, которых не отмечают в первую очередь, но бывалые фанаты понимают их ценность.
Чемпионская команда это не только одиннадцать самых частых участников основы, но и тренерский штаб, персонал клуба, менеджеры, клерки, помощники на стадионе, на поле которого выбежали после драматичной развязки фанаты «Манчестер Сити». Радость была искренней, ведь достойно прошли 37 туров, а в последнем рисковали подарить титул «Ливерпулю». Если бы не «Тоттенхэм» — в начале мая отобрали у Клоппа два очка, то даже победы не хватило бы Гвардиоле для 32-го титула в тренерской карьере. С такой коллекцией трофеев испанца точно нелепо обзывать «физруком».
Единственный чемпионский успех «Ливерпуля» случился, когда испанец отстал от Клоппа на семнадцать пунктов. Но в этом сезоне «горожане» не допускали стратегических просчетов. Всего три поражения, сразу 29 побед – великолепный результат. Завоевали 93 пункта, забили 99 голов, пропустили всего двадцать шесть штук. «Астон Вилла» не сумела забить чемпионский третий гол в пользу «Ливерпуля», но вряд ли, учитывая ход сезона, трофей в руках у Клоппа был бы справедливее кубка в руках Гвардиолы.
«Манчестер Сити» не позволит «красным» собрать квадрупл. Но теперь становится еще более интересным финал Лиги чемпионов. Чтобы собрать три трофея из четырех возможных, Клоппу нужно обыгрывать всегда опасного в таких матчах Анчелотти с его «сливочной» бандой. А в АПЛ имя чемпиона не изменилось – снова выиграл Гвардиола, но последний шаг к титулу получился эмоциональным, трудным и будоражащим. За такие развязки и любят английский футбол!
Гвардиола не хотел, чтобы этот матч был повторением матча Сити и КПР, но так вышло
Гвардиола не хотел, чтобы этот матч был повторением матча Сити и КПР, но так вышло