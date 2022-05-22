«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и взял титул. Гюндоган спас Гвардиолу, «Ливерпуль» не дождался чуда

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22 мая 2022, 20:44

Джеррард пытался не поскользнуться, но не получилось.

Гюндоган устроил дикий камбэк за пять минут

Иронично, если бы «горожане» потеряли титул в последнем туре, пропустив от человека с фамилией Кэш («наличка»). Еще и после паса бывшего футболиста «Эвертона» Диня. А очевидный символизм во встрече Джеррарда и Коутиньо против конкурента «Ливерпуля» можно не подчеркивать отдельно, его все заметили. Тренер и атакующий хавбек сделали все, чтобы «Манчестер Сити» проигрывал 0:2 во втором тайме. «Ливерпуль» в параллельной встрече успел пропустить на третьей минуте, сравнять счет, дождался замены вратаря с лучшей реакцией в сезоне АПЛ – португальца Са, но с трудом вымучивал второй мяч.



Поначалу не шла игра ни у одного из двух фаворитов. Но дальше сработали замены. Прибереженный Салах появился на поле и вывел вперед «красных». Но к тому времени Гюндоган, Стерлинг и Зинченко, появившиеся со скамейки, успели организовать три мяча в ворота «Астон Виллы». Фанаты из Бирмингема пели о том, что у них есть кубок чемпионов – троллили Гвардиолу, но два напряженных матча приближались к завершению без трофейного перелома. Хотя по ходу поединков резко выросли шансы «красных» на титул, класса и напора «Манчестер Сити» хватило.



С лета у них будет в чужой штрафной злой Холанд, а пока Гюндоган закрыл навес Стерлинга, Зинченко скинул мяч перед бильярдным ударом Родри, а затем все тот же Илкай первым откликнулся на проход и передачу Де Брюйне. И все это за пять минут! Хотя «Ливерпуль» увеличил преимущество в счете против «Вулверхэмптона», второй мяч Гюндогана сохранил для «горожан» титул. Защитили свое звание. Гвардиола после мяча Коутиньо мог испугаться, но его команда показала характер, которого им так не хватает в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпулю» стоило лучше играть в предыдущих турах, а сегодня праздник на улице «голубой луны».

Кевин Де Брюйне – лучший игрок сезона

Автор чемпионского ассиста, между прочим. Хотя о вручении ему приза игроку сезона можно поспорить, ведь есть Сон и Салах – два других достойных кандидата. Также шикарно смотрелись два фланговых защитника, Александер-Арнольд и Канселу. Хотя Трент и Жоау уступают своим напарникам в звездности и внимании публики. Не так давно Сон постоянно оказывался в тени Кейна, а в новом сезоне Харри брал паузу, прощаясь с мечтами о титуле в составе «Манчестер Сити», а южный кореец выходил на первый план. В результате Сон и Салах стали лучшими снайперами АПЛ – забили по 23 мяча.



У Гвардиолы на поле достаточно звезд, но в этом чемпионате настоящий чемпионский футбол показал именно опытный тридцатилетний Де Брюйне. Возможно, когда-то Кевин пожалеет, что не ушел в «Реал» перед новыми победами «сливочных» в Лиге чемпионов с Зиданом, а пока надеется, что в итоге добавит к внутренним английским титулам заветную европейскую победу в будущем. И хотя даже Гвардиола в начале весны говорил впервые за много лет, что ЛЧ важнее, чем АПЛ , ему и Кевину достался именно английский кубок.



Де Брюйне шикарно провел три десятка матчей. Выпадал только из-за травмы лодыжки и коронавируса. Но бельгийский плеймейкер стабильно поставлял передачи и добавлял меткие удары в разных матчах. «Вулверхэмптону», который сегодня играл против «Ливерпуля», Кевин забил четыре мяча менее двух недель назад. А против МЮ у лидера «горожан» два гола и ассист. Такие представления выдавал не всегда, но по созданным моментам в среднем за девяносто минут ему нет равных. Де Брюйне собирает по 3.5 ключевых паса за полный матч, а дальше идет старина Эриксен – 2.8. Даже Трент и Бруну Фернандеш не смогли угнаться за Кевином.

У «Манчестер Сити» четыре титула за пять лет