«Сочи» — второй, а Слуцкий вылетает в ФНЛ. Голы, пенальти и удаление в тридцатом туре РПЛ

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21 мая 2022, 20:17

Разгром в Москве, а в Казани развязка на 102-й минуте матча.

«Рубин» Слуцкого заслужил вылет в ФНЛ

Команда Слуцкого так играла весной, что добралась до ФНЛ по делу. «Уфа», которая всегда с боями атакует, нанесла пять точных ударов против трех у казанцев. Дома «Рубин» забил первым, но пропустил в ответ, затем Агаларов отдал первый голевой пас в чемпионате, а Ортис вышел один на один и переиграл Медведева. Казалось, что «Рубин» проиграет, но казанцы заработали пенальти. Бить во второй раз в поединке пошел Лисакович, но промахнулся, и эта осечка на 102-й минуте матча стоила «Рубину» минимум одного года в высшей лиге. Впервые с подъема в элиту с Бердыевым Казань останется без РПЛ . Кто бы мог подумать? Слуцкий был чемпионом, а теперь вылетел вместе с не худшей по составу и возможностям командой лиги. «Уфа» в стыковых матчах встретит «Оренбург», будет интересная дуэль.

Фернандес красиво попрощался с ЦСКА

Впервые в карьере в РПЛ Марио забил и отдал голевую передачу в одном поединке. Возможно, это последний матч бразильца в знакомой футболке, поскольку приостановление карьеры в его возрасте это лишь красивый способ попрощаться. Контракт Фернандеса с москвичами завершится лишь в 2024-м, но на родине латераль может найти себе новую команду. Раз ЦСКА согласился просто так отпустить футболиста, то трансфер тоже не исключен. Так что все понимали символизм происходящего. Пока Фернандес старался на поле, Дзагоев прощался с «армейцами» на фанатской трибуне. Магнуссон тоже уходит, хотя исландец после травмы играл мало.

Семак уступил в РПЛ впервые с октября

«Зенит» досрочно стал чемпионом, поэтому последний тур для них не имел турнирного значения. Не исключено, что Дзюба провел последний поединок за «Зенит». Допускаем, что у команды появится новый голкипер. Неизвестна судьба бразильцев, которые сегодня не сыграли. Только «Сочи» и «Арсенал» в первом круге обыграли действующего на тот момент чемпиона. Но после сенсационного успеха туляков, которые в итоге заняли последнее место в чемпионате, петербуржцы никому не проиграли. Упрек конкурентам, снова в РПЛ именитые богатые клубы не забирают у «Зенита» по три очка. «Нижний Новгород» хотел победить, Кержаков заработал три очка, которые спасли от переходных матчей.

«Спартак» проиграл Денису Глушакову

«Красно-белые» финишировали ниже «Крыльев Советов» и «Ростова», дожили. Десятое место – ужасный результат в год столетия. И даже выиграть в последнем туре не сумели. Жиго вышел с капитанской повязкой на прощальный поединок, забил первый мяч вечера, а затем включился Глушаков. Денис забил «Спартаку», но не праздновал его, а затем отличился Боженов. «Химки» хотели взять три очка, поскольку нужно было уйти от нервных стыковых матчей. «Красно-белым» остался финал Кубка, поэтому сегодня были изменения в стартовом составе. Но они никак не оправдывают одиннадцатое поражение в тридцати турах, особенно в матче, где соперник позволял атаковать, пробивать по воротам Лантратова и подолгу владеть мячом. «Спартак» выиграл лишь каждый третий матч в чемпионате. А «Химки» набрали три очка, но не избежали переходных матчей – их ждет « СКА -Хабаровск». Не худший финиш для команды, которая прыгала от полюса к полюсу в своей игре, меняя тренеров.

«Краснодар» прощается с ветеранами

Мартынович, Газинский и Городов вышли на поле, чтобы провести последний поединок за «горожан». Под это дело Черников и Сперцян даже организовали гол на 91-й минуте, не позволили «Ахмату» победить. Хотя три очка в этом поединке ничего ни одной из команд не давали. В итоге «Краснодар» финишировал выше трех московских клубов из четырех, лишь на три очка отстал от «Динамо». И это в сезоне, где команду Шварца хвалили, а команда Мусаева осталась без этого наставника, потом потеряла Фарке, который так ни разу не вывел коллектив на официальный поединок. Сторожук сделал, что мог, молодежь справилась с нагрузками – были победы и ничьи в последних шести матчах. Посмотрим, какая судьба ждет «Краснодар» в новом сезоне, ведь все зависит от имени наставника, финансирования и готовности сильных легионеров ехать на юг России.

За тур увидели целых семь пенальти

Нобоа реализовал свою попытку против бывшего клуба. Лисакович забил один раз, имея два подхода к «точке». Второй удар ему еще долго будет являться в кошмарах – не сумел спасти для «Рубина» путевку на новый сезон. Теперь надежда только на «кабинеты» — расширение РПЛ до 18 клубов. Но многие участники элиты против того, чтобы плодить нищету. Поэтому лишь банкротство «Уфы» или «Химок» теперь сохранят для казанцев место в элите. Шокирующий результат. А вот победа «Нижнего Новгорода» над «Зенитом» благодаря пенальти никого не удивляет, Кержаков взял три очка у бывшего напарника по петербуржской команде. Наконец, пенальти увидели в матче «Арсенала» и «Урала» — отличился Августиняк. Глушаков сравнял счет против «Спартака» с «точки», а вот молодой голкипер «Краснодара» Агкацев потащил удар с точки от Умаева. Восемь матчей и семь пенальти – порядочно.

«Сочи» на опыте разгромил «Динамо»

Точно не ждали такой счет. Команда Шварца прижала подопечных Федотова на старте. Забили первыми, но затем незрелый пока коллектив развалился. Лещук пропускал, защитники совершали невероятные ошибки, а «Сочи» смотрелся солидно, уверенно контролируя мяч. После серии голов и удаления Лесового (сыграл прямо в ногу сопернику) не осталось и тени сомнения в том, кто станет вторым. Если по сумме выступлений команды подошли к последнему туру с равным количеством очков, а по личным встречам «Динамо» даже опережало соперника – сегодня хватало ничьей, то в очном поединке случился неожиданный разгром. Москвичи на третьем месте, а сочинцы впервые в истории вторые. Счет удивил, но много раз по ходу сезона отмечали неумение «Динамо» контролировать свою игру в обороне. Федотов – красавец, привести состав «Сочи» к «серебру» сродни подвигу.